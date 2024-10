59 % des investisseurs en cryptomonnaies optent pour le DCA, selon une étude de Kraken

Une étude récente de Kraken révèle que 59 % des investisseurs en cryptomonnaies adoptent principalement la stratégie du Dollar Cost Averaging (DCA). Cette méthode d’investissement, qui consiste à acheter régulièrement un actif avec un montant fixe, permet de mieux gérer la volatilité des cryptomonnaies tout en misant sur le long terme.

L'adoption du DCA des investisseurs en cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est réputé pour sa grande volatilité. À court terme, les actifs peuvent perdre plusieurs dizaines de pourcents en quelques jours, à moyen terme, ils peuvent évoluer de 70 % sur une année, et à long terme, ils peuvent enregistrer d'importantes hausse de prix lors des périodes de bull run.

Par exemple, bien que le cours du Bitcoin ait chuté de 77 % entre le mois de novembre 2021 et de novembre 2022, il affiche une hausse de plus de 700 % sur les 5 dernières années. Les cycles du prix du BTC ont fait du DCA l'une des stratégies d'investissement les plus stables.

Le Dollar Cost Averaging (DCA), ou « investissement par moyenne d'achat » en français, est une stratégie qui consiste à acheter régulièrement un actif avec un montant fixe, quel que soit son prix à chaque intervalle. Cela permet de réduire les risques liés à la volatilité du marché en répartissant les achats dans le temps et en atténuant ainsi l’impact des fluctuations de prix.

Une étude récente de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken révèle que près de 59 % des investisseurs adoptent principalement cette stratégie. De plus, l’étude montre que près de 84 % des investisseurs ont utilisé le DCA au moins une fois.

Les autres données de l'étude de Kraken concernant le DCA qui valent le détour

Selon Kraken, 50 % des investisseurs âgés de 18 à 29 ans préfèrent adopter une stratégie plus risquée, en tentant de « timer » le marché et d'anticiper ses mouvements, tandis que 41 % choisissent plutôt le DCA.

L'étude révèle également que 46,13 % des investisseurs considèrent que le DCA permet principalement de se protéger contre la volatilité des marchés, 12,20 % pensent qu'il aide à éliminer les émotions lors des décisions d'investissement, 8,46 % le voient comme une stratégie idéale pour les débutants, et seulement 6,32 % affirment que le DCA permet de diminuer le prix d'achat moyen.

L'un des points les plus intéressants de l'étude concerne l'adoption du DCA selon les tranches de revenus des investisseurs. En effet, plus les revenus d'un investisseur sont élevés, plus il est susceptible d'opter pour le DCA :

- Parmi ceux qui gagnent entre 10 000 et 24 999 dollars par an, seuls 30,77 % utilisent le DCA ;

- 43,48 % pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 74 999 dollars ;

- Plus de 66 % pour les investisseurs ayant des revenus supérieurs à 150 000 dollars.

Ces données illustrent bien le sentiment des petits investisseurs, qui ressentent davantage le besoin d'investir dans des actifs plus risqués pour tenter de maximiser leurs gains rapidement. Cependant, la réalité du marché leur rappelle souvent que l'épargne à long terme reste généralement la plus fiable.

Source : Kraken

