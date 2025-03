L’exchange crypto Kraken vise une introduction en bourse pour 2026

Alors que les investisseurs cherchent de nouvelles opportunités pour capitaliser sur la croissance des cryptomonnaies, Kraken, l’un des acteurs majeurs de ce marché, s’apprête à faire le grand saut vers la finance traditionnelle pour le premier trimestre 2026 avec pour objectif une introduction en bourse.

Une entrée en bourse attendue pour Kraken

Le marché des cryptomonnaies s'apprête à vivre un tournant avec l'annonce d’une potentielle introduction en bourse (IPO) de Kraken, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde.

Kraken prévoit de s'introduire sur les marchés boursiers dès le premier trimestre de 2026. Cependant, la direction de Kraken reste prudente, précisant que ces plans pourraient encore évoluer.

Cette annonce intervient après plusieurs années de spéculations et d'attentes. Depuis 2021, Kraken a manifesté son ambition de rejoindre Coinbase en tant qu'entreprise cotée en bourse, mais les incertitudes réglementaires avaient ralenti ces projets. Aujourd'hui, sous une administration américaine plus favorable, la société semble prête à franchir le pas.

Un contexte réglementaire plus favorable

L'évolution de la réglementation aux États-Unis joue un rôle clé dans cette décision. Sous l'administration Trump, l'approche envers les cryptomonnaies est devenue plus conciliante. Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) a abandonné ses poursuites contre Kraken, ce qui marque un assouplissement des tensions entre les régulateurs et l’industrie crypto.

De plus, l’administration américaine a organisé son premier sommet sur les cryptomonnaies à la Maison-Blanche, réunissant les principaux acteurs du secteur, y compris Arjun Sethi, co-directeur général de Kraken.

Donald Trump a réaffirmé sa volonté de faire des États-Unis une «superpuissance du Bitcoin», notamment à travers la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, capitalisée avec des actifs confisqués lors de procédures judiciaires.

Source : X

