La réserve stratégique de Bitcoin officialisée par Trump déçoit : trop peu, trop tard ?

Donald Trump a signé un ordre exécutif officialisant la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. Si cette initiative place les États-Unis aux côtés de pays comme le Salvador et le Bhoutan certains détails de l'annonce ont toutefois déçu la communauté des cryptomonnaies.

C'est désormais officiel : du Bitcoin sera mis dans les réserves des États-Unis

Créer une réserve stratégique en Bitcoin faisait partie des promesses de campagne de Donald Trump, et c'était une annonce très attendue par la communauté des cryptomonnaies, qui espérait un impact positif sur les marchés.

Cependant, les récentes initiatives de Trump en matière de cryptomonnaies avaient déjà suscité le scepticisme, beaucoup les qualifiant de « n'importe quoi ». Au-delà de la création de ses propres memecoins, le président des États-Unis avait en effet annoncé la semaine dernière que la réserve stratégique inclurait également de l’ETH, du XRP, du SOL et de l’ADA. Or, ces cryptomonnaies ne sont pas décentralisées et bien moins neutres que Bitcoin, alimentant les spéculations sur de potentiels conflits d'intérêts.

Cette nuit, Donald Trump a signé un ordre exécutif officialisant la création d'une réserve stratégique en Bitcoin, mais celle-ci déçoit une partie de la communauté.

Première page de l'ordre exécutif

Voici ce qu'il faut retenir de ce nouvel ordre exécutif :

La réserve stratégique de Bitcoin (SBR) sera constituée des BTC obtenus à partir des saisies judiciaires effectuées par le Département du Trésor américain ;

; Aucune vente de ces BTC n'est prévue , ils devraient être « maintenus comme un actif de réserve de valeur » ;

, ils devraient être « maintenus comme un actif de réserve de valeur » ; Les secrétaires du Trésor et du Commerce sont autorisés à élaborer « des stratégies budgétaires neutres pour acquérir des bitcoins supplémentaires » sans recours aux fonds des contribuables américains ;

Concernant les autres cryptomonnaies, elles peuvent également être ajoutées à la réserve, mais aucune « acquisition supplémentaire » n'est autorisée. Contrairement au Bitcoin, ces actifs pourront toutefois être vendus.

On estime que le gouvernement des États-Unis détient environ 200 000 Bitcoins, soit 17,4 milliards de dollars au cours actuel du BTC. Cependant, près de la moitié de ces BTC devront être restitués à la plateforme d'échange Bitfinex, car ils proviennent d'un hack subi il y a plusieurs années.

Qu'est-ce que cette réserve stratégique va changer pour les cryptomonnaies ?

Il est désormais clair que le gouvernement des États-Unis ne dépensera pas l'argent public pour acheter du Bitcoin, ou pire, de l'Ether et d'autres cryptomonnaies créées par des entreprises privées.

Il y a 2 parties de la communauté des cryptomonnaies se sentent actuellement délaissées : d'un côté, une partie des Bitcoiners qui espéraient voir la réserve stratégique se renforcer par l'achat de nouveaux BTC, et de l'autre, les crypto-enthousiastes qui rêvaient de voir leur cryptomonnaie préférée « pump to the moon » grâce à la pression acheteuse des achats gouvernementaux.

Bien que cette réserve reste contraire aux ambitions fondamentales de Bitcoin, à savoir créer des réserves pour les individus plutôt que pour les États, elle semble représenter un juste milieu, ni trop extravagante, ni trop conservatrice.

Désormais, les États-Unis rejoignent le cercle très restreint des pays détenant du Bitcoin en réserve. Cette initiative avait été lancée par le Salvador en 2021, qui avait même fait du BTC une monnaie légale aux côtés du dollar. Le Royaume du Bhoutan avait ensuite suivi en utilisant ses excédents d'énergies renouvelables pour miner du Bitcoin, rentabiliser ses centrales, financer sa transition énergétique et constituer une réserve de BTC.

Source : Maison-Blanche

