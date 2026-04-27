SEC, FBI, DOJ et Trump sont invités à la Bitcoin Conference de Las Vegas : peuvent-ils influencer Bitcoin ?

La présence de responsables politiques et institutionnels à la Bitcoin Conference de Las Vegas relance un débat récurrent dans l’écosystème : Bitcoin peut-il être influencé par ceux qu’il était initialement censé contourner ?

SEC, FBI et DOJ sur scène à Las Vegas, une présence symbolique dans un écosystème en mutation

La Bitcoin Conference de Las Vegas s’est imposée au fil des années comme l’un des principaux rendez-vous du secteur crypto aux États-Unis. L’événement n’en est pas à sa 1ère ouverture au monde politique, Donald Trump lui-même s’y est rendu durant sa campagne électorale de 2024, marquant déjà un rapprochement entre Bitcoin et la sphère publique.

La nouvelle édition de la conférence continue et invite à nouveau plusieurs responsables institutionnels et politiques. Parmi les intervenants figurent Michael Saylor, fondateur de Strategy, et David Bailey, CEO de Nakamoto Inc, tous 2 associés à des Treasury Companies.

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Côté institutions, Paul Atkins, chairman de la SEC, Todd Blanche, procureur général du DOJ, Kash Patel, directeur du FBI, ainsi que Mike Selig, chairman de la CFTC. Eric Trump, fils du président, impliqué dans plusieurs initiatives liées à l’écosystème, fait également partie des intervenants attendus.

Liste des conférenciers pour Bitcoin 2026

Longtemps perçu comme un outil en rupture avec les institutions, Bitcoin attire désormais régulateurs, responsables politiques et acteurs de la finance traditionnelle, au point d’interroger la réalité de la neutralité de son protocole.

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Doit-on s'inquiéter de l'arrivée des régulateurs dans la plus grande conférence Bitcoin du monde ?

La Bitcoin Conference de Las Vegas n’est pas unanimement perçue, au sein de la communauté, comme une conférence « Bitcoin » au sens strict. Une partie seulement de l’événement est réellement consacrée au protocole lui-même et à l’usage du BTC comme monnaie.

Le reste de la programmation met largement en avant des acteurs industriels : Treasury Company, mineurs, plateformes d’échange, ainsi que divers services et infrastructures gravitant autour des cryptomonnaies ou développés sur des sidechains.

The Bitcoin Conference s’inscrit davantage dans une logique d’écosystème élargi, où se croisent finance, entreprises et institutions, que dans une approche centrée sur les principes cypherpunks. Cette orientation la rapproche d’événements comme la Paris Blockchain Week, largement dominés par des professionnels venus établir des relations commerciales et institutionnelles.

À l’inverse, d’autres conférences Bitcoin revendiquent une approche plus technique et idéologique. Des événements comme Honey Badger à Riga, le Bitcoin Economic Forum en France, BTC Helsinki ou encore BTC Prague restent ancrés dans une culture plus proche des usages individuels, de la self-custody et du développement open source.

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Cette distinction met en évidence une fragmentation interne à l’écosystème, au sein de la finance coexiste désormais l’univers des cryptomonnaies, lui-même distinct de celui de Bitcoin, qui se divise à son tour entre 2 approches : l’une tournée vers l’intégration institutionnelle, l’autre vers une vision plus autonome et décentralisée.

Ainsi, les régulations peuvent encadrer les interfaces entre Bitcoin et le système financier, mais elles ne peuvent pas intervenir sur le fonctionnement du protocole lui-même. Celui-ci reste accessible et utilisable indépendamment des infrastructures régulées.

Le levier dont disposent ces institutions et régulateurs se situe plutôt dans la définition des conditions d’accès et d’utilisation pour les entreprises et les utilisateurs intégrés au système financier.

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Source : The Bitcoin Conference 2026

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