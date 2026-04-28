FBI ignoré dé à la conférence Bitcoin de Las Vegas, la communauté Bitcoin prend position pour les développeurs de Samourai Wallet

À la Bitcoin Conference de Las Vegas, l’intervention du FBI a été largement ignorée par les participants. En parallèle, des messages de soutien aux développeurs de Samourai Wallet ont émergé, illustrant un décalage persistant entre une partie de la communauté Bitcoin et la présence des autorités au sein de l’événement.

Une intervention du FBI boudée, des pancartes « Free Samourai » visibles dans la conférence

Alors que la communauté Bitcoin critique régulièrement la Bitcoin Conference de Las Vegas pour la place accordée à des intervenants institutionnels et personnalités politiques, cette nouvelle édition n’échappe pas à la règle.

Comme les années précédentes, la conférence accueille des représentants d’autorités publiques, dont Kash Patel, directeur du FBI, Paul Atkins, chairman de la SEC ou encore Todd Blanche, procureur général du DOJ, témoin du rapprochement croissant entre l’écosystème crypto et la sphère réglementaire.

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Mais finalement, l'intervention de Kash Patel, directeur du FBI, réalisée en visioconférence, s’est déroulée devant une salle presque vide.

FBI Director Kash Patel and Deputy AG Todd Blanche appearing remotely at Bitcoin 2026. pic.twitter.com/G594egIn5s — TFTC (@TFTC21) April 27, 2026

Une partie importante des participants n’a pas assisté à cette prise de parole, synonyme d'un désintérêt pour l’intervention de l’agence fédérale et, plus largement, pour la présence des autorités au sein de l’événement.

En parallèle, plusieurs participants ont affiché des pancartes « Free Samourai », en soutien aux développeurs de Samourai Wallet arrêtés par le FBI il y a 2 ans.

Selon plusieurs témoignages, certains participants portant ces pancartes auraient été exclus de l’événement, tandis que la journaliste Efrat Fenigson a réussi à apparaître sur scène avec une de ces pancartes.

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Le DOJ annonce l'arrêt des poursuites contre les développeurs crypto, vraiment ?

Lors de son intervention, Todd Blanche, procureur général du Department of Justice (DOJ) des États-Unis, a indiqué que les autorités allaient cesser de poursuivre les développeurs Bitcoin ou crypto dont l’activité se limite à l’écriture de code et la création d'applications self-custodiales, dès lors qu’ils ne sont pas directement impliqués dans des activités illégales.

Mais j’ai vraiment besoin que les développeurs comprennent, que l’industrie comprenne, que nous avons fondamentalement changé notre approche en matière d’enquêtes. Si vous êtes développeur, et que vous faites l’objet d’une enquête ou devez engager un avocat pour répondre à des assignations, votre avocat devrait être parfaitement à l’aise pour communiquer avec le FBI, avec le procureur en charge du dossier, et s’assurer qu’ils ne contreviennent pas à ma directive

La déclaration de Blanche intervient alors que plusieurs développeurs ont été arrêtés ces dernières années, dont ceux de Samourai Wallet et de Tornado Cash il y a plus de 2 ans.

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Au sein de la communauté, cette déclaration suscite des réactions contrastées : certains y voient une promesse difficile à prendre au sérieux en l’absence d’actions concrètes, tandis que d’autres espèrent qu’elle puisse marquer un changement dans l’approche des autorités.

Un changement de position du DOJ pourrait aider dans les affaires visant les développeurs et pourrait alors ouvrir la voie à leur libération, voire à un pardon présidentiel, à l’image de celui accordé à Ross Ulbricht à l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

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Sources : Bitcoin2026, Replay

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