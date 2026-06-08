« Rétablir la confiance » – JPMorgan s’inquiète de Strategy, Michael Saylor tente de rassurer les investisseurs

La banque JPMorgan s’inquiète de l’avenir de Strategy, alors que Michael Saylor tente de rassurer les investisseurs. Quel sera l’avenir de la trésorerie en Bitcoin, sous le feu des critiques actuellement ?

JPMorgan livre son analyse de la situation de Strategy

Dans une note aux investisseurs, le directeur des analystes de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, a évoqué le sujet de Strategy. Selon lui, l’entreprise a « effrayé » les marchés en vendant ses 32 BTC il y a quelques jours. Bien que la vente ait été largement symbolique et sans effet sur les vastes réserves de Strategy, elle a cependant marqué un tournant.

Les questions sur l’état de Strategy se sont enchaînées depuis, avec des craintes sur les capacités de l’entreprise à remplir ses obligations en matière de dividendes. Comme le souligne l’analyste de JPMorgan, les réserves en dollars de Strategy correspondent à 6,3 mois de dividendes, contre plus de 30 mois auparavant.

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D’où une conclusion : l’entreprise de Michael Saylor devra peut-être faire grossir ses réserves pour rassurer les marchés :

À notre avis, il pourrait être nécessaire de reconstituer les réserves en dollars de la société afin de rétablir la confiance et d’apaiser les craintes des investisseurs quant à la possibilité que la société vende davantage de Bitcoins pour financer le versement des dividendes.

Un « vaccin » pas si efficace ?

Michael Saylor avait envisagé cette vente comme un « vaccin » pour inoculer le marché contre les craintes. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté, au contraire : en une semaine, l’action MSTR a perdu 18,7 %.

Le fondateur de Strategy a donc essayé de rassurer les marchés. Dans la journée d’hier, il a partagé un graphique recensant les achats de BTC de l’entreprise, assurant qu’il s’agissait d’un bon moment pour reprendre les acquisitions :

A good time to add more dots. pic.twitter.com/4cRmmtbzKv — Michael Saylor (@saylor) June 7, 2026

Mais cela suffira-t-il ? Les critiques se sont enchaînées ces derniers jours. Résultat : alors qu’il était censé rester stable, le titre préférentiel émis par Strategy, le STRC, a perdu 6 % et s’échange autour de 93 dollars. Il s'éloigne de son objectif majeur : se maintenir autour de 100 dollars.

Autre problème pour Strategy : la chute du cours du BTC. Alors que ce dernier affiche 62 900 dollars ce matin, la moins-value se creuse pour les investissements de l’entreprise. Le prix moyen d’acquisition de ses Bitcoins est en effet de 75 700 dollars à ce stade, une zone de prix nettement plus élevée que celle dans laquelle évolue Bitcoin ces dernières semaines.

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Michael Saylor a donc besoin que le cours remonte, mais aussi que le sentiment de marché soit plus positif. Il y a quelques heures, le fondateur de Strategy a publié un message énigmatique sur X : « 32 ? ». Les remous pourraient donc ne pas être finis.

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Source : JPMorgan

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