JPMorgan alerte sur le nouveau positionnement de Strategy

La nouvelle politique de vente de Bitcoins de Strategy, l’entreprise de Michael Saylor, inquiète les analystes de JPMorgan. Selon eux, elle introduit un « risque à double sens évitable » sur les marchés crypto. Qu’en penser ?

Nouveau programme de monétisation pour Strategy

Strategy a récemment annoncé sa nouvelle politique de vente de Bitcoin à travers le BTC Monetization Program, qui permet à l’entreprise de céder jusqu’à 1,25 milliard de dollars de Bitcoin. C’est un revirement très net sur ses ambitions historiques.

Ces ventes lui permettent de reconstituer ses réserves de trésorerie, financer les dividendes de ses actions préférentielles et ses charges d’intérêts, ou encore procéder à des rachats d’actions dans le cadre de l’optimisation de sa structure de capital. L’entreprise a par ailleurs fixé un objectif de réserve de trésorerie minimale couvrant 12 mois de dividendes et d’intérêts.

À ce stade, sa réserve de 2,55 milliards de dollars couvre environ 17 mois. Mais pour les analystes de JPMorgan, dont le responsable Nikolaos Panigirtzoglou, ce niveau reste insuffisant : ils estiment qu’une couverture de 24 à 36 mois serait nécessaire pour rassurer véritablement les investisseurs. Cela permettrait d’envoyer un message sur le fait que Strategy n’aura pas besoin de vendre du bitcoin dans un avenir proche, quitte à émettre davantage d’actions ordinaires.

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Pour rappel, Strategy occupe une position particulière sur le marché du Bitcoin : l’entreprise en détient environ 4 % de l’offre totale et reste un acheteur majeur, ayant acquis pour environ 13,7 milliards de dollars de bitcoin depuis le début de l’année. Cela correspond à près de 70 % des flux nets estimés par JPMorgan sur l’ensemble du marché des actifs numériques.

À cause de cela, la perspective de ventes futures pourrait suffire à alimenter l’incertitude et la volatilité sur les marchés crypto. D’autant plus que Michael Saylor a montré qu’il n’hésitait pas à revenir sur ses promesses.

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Des conséquences sur le sentiment de marché ?

Les analystes soulignent que la valorisation de Strategy est étroitement liée au prix du Bitcoin : un regain de volatilité pourrait dégrader la valorisation de l’entreprise et renchérir le coût de ses futures émissions d’actions ou de dette destinées à financer de nouveaux achats.

Selon JPMorgan, les marchés ont déjà intégré ce risque à double sens : le Bitcoin a subi une pression notable ces dernières semaines, après que Strategy a vendu 32 BTC fin mai pour honorer ses obligations de dividendes.

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Pour les analystes, un second semestre plus favorable aux marchés crypto dépendra de deux facteurs : la capacité de Strategy à reconstituer ses réserves de trésorerie jusqu’à 24-36 mois de couverture, et l’adoption par le Congrès américain d’une loi de structuration du marché, le Clarity Act.

Si ces conditions se réalisent, cela pourrait faire basculer la seconde moitié de l’année 2026 vers des tendances plus haussières.

Source : The Block

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