La SEC cesse ses actions à l'encontre de Yuga Labs et Kraken

Deux de plus. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis laisse partir de nouvelles entreprises crypto contre qui elle avait engagé des procédures judiciaires. Yuga Labs et Kraken n’auront ainsi pas à batailler avec le gendarme financier des États-Unis.

Yuga Labs et Kraken échappent à la SEC

Si la SEC avait multiplié les procédures légales au cours des dernières années, son nouveau directeur fait un demi-tour net. Plusieurs entreprises crypto ont déjà vu les enquêtes qui les concernaient abandonnées. Cette semaine, c’est au tour de Yuga Labs (Bored Ape Yacht club) et de la plateforme d’échange Kraken de s’échapper.

Kraken avait été poursuivi en novembre 2023 pour une accusation désormais classique : une violation des lois entourant les valeurs mobilières (securities). La SEC estimait en effet que la plateforme opérait sans autorisation. L’abandon de la procédure, sans frais, a été salué par Kraken :

« La décision de la SEC est plus qu’une victoire légale, elle marque un tournant pour le futur des cryptomonnaies aux États-Unis. »

De son côté, Yuga Labs faisait l’objet d’une enquête préliminaire de la part de la SEC. Cela faisait 3 ans que le gendarme financier enquêtait sur l’entreprise de tokens non fongibles (NFTs), qui détient entre autres la collection du Bored Ape Yacht Club ainsi que les Cryptopunks. L’entreprise a souligné ce qu’elle retient de cet abandon :

« Les NFT ne sont pas des valeurs mobilières. »

Une révolution pour les entreprises crypto des États-Unis

Yuga Labs et Kraken ne sont que les derniers d’une longue liste d’entreprises qui ont subi les foudres de la SEC ces dernières années et qui ont finalement été relâchées. On peut ainsi citer UniSwap Labs, MetaMask, OpenSea ou encore Coinbase. C’est donc une révolution qui se joue sur le plan réglementaire, comme l’a souligné Kraken :

« Cela met fin à une campagne dépensière et menée pour des raisons politiques, cela fait disparaître l’incertitude qui a freiné l’innovation et l’investissement, et cela dégage un chemin vers un régime plus stable et plus orienté vers l’avenir. »

🌐 Sur le même sujet – Coinbase : la SEC abandonne ses poursuites contre l’exchange crypto

Le changement de régime se voit aussi du côté de la présidence. Donald Trump a confirmé en début de semaine la liste des cryptomonnaies qui intégreraient la réserve des États-Unis et un « sommet des crypto » aura lieu ce vendredi à la Maison-Blanche.

Source : Yuga Labs via X, Kraken

