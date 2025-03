Donald Trump annonce une Réserve crypto de XRP, de SOL, d’ADA « et évidemment, de BTC et d’ETH »

Alors que Donald Trump a dévoilé une Réserve américaine de cryptomonnaies composée d'ADA, de XRP et de SOL, il s'est rattrapé en précisant que le BTC et l'ETH en feraient également partie. Après une semaine de baisse, cette annonce a redonné des couleurs au marché.

Donald Trump présente la Réserve américaine de cryptomonnaies

C’était l’une des promesses de campagne de Donald Trump, initiée par la Sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis et mise en avant à la conférence Bitcoin 2024 de Nashville : une Réserve stratégique de Bitcoin (BTC) aux États-Unis. Une fois la victoire obtenue, cette idée a finalement commencé à s’orienter vers celle d’une réserve de cryptomonnaies américaines.

💡 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Alors que les semaines passaient et que le sujet ne semblait plus être une priorité, Donald Trump a finalement mis fin au suspens dimanche soir. Pour lui, cette trésorerie sera nécessaire, afin « de relever ce secteur crucial après des années d’attaques corrompues de la part de l’administration Biden » :

C’est pourquoi mon décret sur les actifs numériques a demandé au groupe de travail présidentiel d’avancer sur une Réserve stratégique cryptographique qui comprend XRP, SOL et ADA. Je veillerai à ce que les États-Unis soient la capitale mondiale des cryptos. Nous rendons à l’Amérique sa grandeur !

Au premier abord, cette annonce a de quoi surprendre, puisqu’il n’y est nullement fait mention de Bitcoin. Toutefois, le président s’est rattrapé près de 2 heures plus tard, en précisant que le BTC et l’ETH feraient évidemment partie de cette réserve, et qu’il aimait également Bitcoin et Ethereum :

Annonce de Donald Trump concernant la Réserve crypto aux États-Unis

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Après une semaine difficile, l’effet de l’annonce ne s’est pas fait attendre sur les prix des cryptomonnaies concernées. Lors de l’écriture de ces lignes, tandis que le BTC et l’ETH gagnent respectivement 8,7 % et 10,8 % en 24 heures, le SOL reprend 19,4 %, le XRP affiche 25,4 %, tandis que l’ADA de Cardano réalise une hausse impressionnante de plus de 60 % :

Prix des cryptomonnaies les plus capitalisées

Malgré tout, cette nouvelle n'a pas encore suffi à combler les pertes de la semaine pour le BTC et l'ETH spécifiquement.

👉 Dans l'actualité également — Strategy lance son « Bitcoin Hub », un espace de coworking géant dédié au BTC

Tandis que les modalités de cette fameuse Réserve américaine de cryptomonnaies doivent encore être précisées, cela devrait faire couler beaucoup d'encre au cours des prochaines semaines, tant sur l'aspect positif des potentielles entrées de capitaux, que sur les craintes en matière de gouvernance et d'ingérence sur les actifs concernés.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Truth Social

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital