Jesse Powell, fondateur de Kraken, victime de la guerre contre les cryptomonnaies

La cabale anticrypto n’est pas un rêve, ou plutôt un cauchemar imaginé par les artisans du Web3. C’est une réalité. Nous sommes parfois traités comme des criminels, que ce soit par le gouvernement, par les régimes fiscaux particulièrement punitifs, ou encore par des personnes de notre entourage, qui sont nos voisins et nos collègues. Si vous ne nous croyez pas, découvrez la mésaventure qui est arrivée à Jesse Powell, le fondateur de l'exchange Kraken.

Le fondateur de l'exchange Kraken victime de la guerre anticrypto

First they laugh at you, then they fight you. Quand nous expliquons à notre entourage que nous travaillons dans le domaine des cryptomonnaies, au-delà des moqueries il y a aussi parfois une réelle agressivité – haine, jalousie.

Surtout de la part d’un Ancien Monde qui ne veut pas disparaître et qui veut entraîner dans sa chute le plus de personnes possible. Cet Ancien Monde nous fera la guerre tant qu'il vivra.

Le 5 février, le fondateur de l'exchange de cryptomonnaies Kraken, Jesse Powell, a porté plainte contre une entreprise qui possède un bâtiment à San Francisco, le 2500 Steiner Street Inc.. Cette procédure inhabituelle a de quoi surprendre.

Est-ce que Jesse Powell, avec son look de surfer et ses cheveux longs, se prend pour Don Quichotte et essaye de partir en guerre contre des moulins à vent ?

💡 Retrouvez notre avis complet sur la plateforme Kraken

En réalité, ce n’est pas une attaque de la part de Jesse Powell, mais un acte de légitime défense.

1/2 I tried everything to avoid filing this lawsuit. Frankly, I'm fed up with condescending, elitist bigots unlawfully discriminating against me. This time it's housing in San Francisco. I had hoped to return to take part in the revitalization of the city. https://t.co/mRi4TpVo1X pic.twitter.com/1CbjlmLvx2 — Jesse Powell (@jespow) February 5, 2025

En septembre 2024, le fondateur de Kraken répond à l’offre de vente d’un appartement situé dans le complexe résidentiel du 2500 Steiner Street, un quartier très huppé de San Francisco.

Problème : ce bâtiment est également un bastion politique, surnommé « le siège non officiel de collecte de fonds des démocrates à San Francisco ».

Malgré un dossier irréprochable, la copropriété refuse de vendre à Jesse Powell, et même de le rencontrer ou d'expliquer le refus. Une attitude qui relève de la discrimination, selon la plainte, car elle serait liée à son activité dans le secteur des cryptomonnaies ainsi qu'à ses orientations politiques.

Le bâtiment au cœur de la discorde : cette grande tour, à droite de l'image, avec vue sur la baie de San Francisco.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Les démocrates n'en ont pas fini avec les cryptomonnaies

Le parti qui a perdu les dernières élections présidentielles aux États-Unis semble avoir la défaite en travers de la gorge. C’est particulièrement vrai pour un certain Bruce Golden, résident au 2500 Steiner Street, qui est à l’origine des problèmes de Jesse Powell.

Bruce Golden est connu pour régner sur son petit royaume. Fervent supporter des démocrates, il a donné des millions de dollars pour les soutenir aux différentes élections.

Il a donc décidé de se mettre en ordre de bataille lorsqu’il a vu Jesse Powell, libertarien, fondateur d’une des plus grandes entreprises crypto au monde et donateur de la campagne de Donald Trump, faire une offre pour venir vivre dans son immeuble.

📆 Quelles sont les dates crypto à ne pas louper en février ?

Un comportement en contradiction avec les valeurs prônées par les démocrates. Une ironie que l’avocat de Jesse Powell ne s’est pas privé de rappeler dans la plainte adressée au tribunal de Californie :

C'est peut-être une différence générationnelle de culture et de perspective qui empêche M. Powell de comprendre l'hypocrisie manifeste qui place l'élite des occupants de cette tour d'ivoire au-dessus d'une conversation. Cela soulève la question de savoir si ces « progressistes » croient réellement à la diversité et à l'inclusion lorsqu'il s'agit de leurs propres voisins.

Cette histoire devrait être lue par toutes les personnes qui se battent pour construire des entreprises dans le Web3.

Si vous avez l’impression qu’on vous met des bâtons dans les roues, vous avez probablement raison. Il y a des personnes dans notre société qui sont simplement opposées à ce que vous développez.

Au-delà de tout raisonnement logique ou d’argumentation rationnelle : ils considèrent simplement que vous êtes leurs adversaires à cause des valeurs que vous représentez.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital