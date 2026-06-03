Kraken et xStocks vont tokeniser les IPO américaines pour le grand public

Payward, maison mère de Kraken, va permettre aux investisseurs particuliers du monde entier d’accéder aux IPO américaines au prix d’offre initial via les actions tokenisées xStocks. Une rupture avec un segment historiquement réservé aux institutionnels et aux clients de la banque privée.

Payward ouvre les IPO américaines aux particuliers via xStocks

Si il y a bien un secteur qui ne connaît pas le bear market, c'est celui de la tokénisation d'actifs réels. Payward, société mère de Kraken et développeur du framework d’actions tokenisées xStocks, va permettre aux investisseurs particuliers d’accéder aux introductions en bourse (IPO) américaines au prix d’offre initial, c'est-à-dire le prix fixé avant que l'action ne commence à s'échanger sur le marché, généralement inférieur au cours d'ouverture.

Concrètement, les clients de certains membres de l’Alliance xStocks, dont Kraken, pourront exprimer un intérêt avant la cotation, puis recevoir une allocation d’actions tokenisées au prix d’offre le jour de l’introduction. Jusqu’ici, ces allocations étaient réservées aux investisseurs institutionnels, à la banque privée et à quelques plateformes régionales disposant de relations avec les syndicats d’émission.

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Comment fonctionne le processus d’accès aux IPO tokenisées

Dans les semaines précédant une IPO, les plateformes partenaires ouvriront une période d’indication d’intérêt. Les clients pourront soumettre des offres d’achat non contraignantes dans la fourchette de prix communiquée par l’entreprise. Payward Services agrégera cette demande et travaillera avec un syndicat d’émission pour le compte de l’ensemble des partenaires de l’Alliance xStocks.

Le jour de la cotation, les actions allouées sont tokenisées, garanties à 1:1 par l’action sous-jacente, conservées par une entité réglementée, puis distribuées aux clients éligibles via leur plateforme d’échange habituelle. Les investisseurs particuliers obtiennent ainsi un prix d’entrée comparable à celui des institutionnels, et non un cours déjà sur le marché secondaire, là où les actions s’échangent librement après la cotation et où la demande fait généralement monter les prix dès les premières minutes.

L’entrée en bourse devrait être accessible à tous. Un investisseur particulier à Medellín, Madrid ou en Malaisie peut désormais bénéficier d’un accès similaire à une IPO américaine. Mark Greenberg, Global Head de Payward Services

xStocks, une infrastructure déjà bien rodée

Lancé en juin 2025, xStocks s’est imposé comme une référence des actions tokenisées. Les jetons sont agnostiques en termes de blockchain, interopérables entre chaînes et composables avec les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Sur sa première année, le framework a traité plus de 30 milliards de dollars de volume total, dont plus de 6 milliards réglés on-chain, auprès de plus de 125 000 détenteurs uniques.

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Cette montée en puissance s’inscrit dans une dynamique plus large. xStocks avait franchi les 10 milliards de dollars de volume en 135 jours après son lancement, avant un partenariat structurant avec le Nasdaq début 2026.

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Un calendrier resserré et un contexte favorable

Les premières IPO tokenisées propulsées par xStocks seront disponibles « dans les semaines à venir » pour les clients de Kraken et d’autres membres de l’Alliance xStocks. Payward prévoit d’élargir l’offre à de nouveaux marchés et d’intégrer d’autres partenaires de lancement dans les mois suivants.

Alors que les 3 plus grosses IPO du monde devraient arriver dans les prochaines semaines avec SpaceX, OpenAI et Anthropic, la solution proposée par la maison mère de Kraken pourrait trouver un réel intérêt auprès des particuliers.

L’annonce intervient dans un contexte où plusieurs acteurs du secteur, dont Grayscale, Kraken et Ledger, ont récemment reporté leurs propres projets d’introduction en bourse. La tokenisation des IPO pourrait offrir une voie alternative pour rapprocher marchés publics et univers crypto, sans attendre la cotation des plateformes elles-mêmes.

Source : Communiqué Payward / xStocks

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