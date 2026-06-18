Bitcoin : un point d'entrée historique à 113 % de gains selon Kraken

Selon Kraken, acheter du Bitcoin sous sa moyenne mobile sur 200 semaines a historiquement rapporté plus de 113 % en médiane sur un an.

Un seuil technique rarement franchi par le BTC

Après avoir enregistré un sommet historique au-delà de 126 000 dollars en octobre 2025, le cours du Bitcoin traverse une phase de correction marquée. Le BTC évolue désormais autour de 64 000 dollars, en repli de 16,4 % sur les 30 derniers jours. Une dynamique baissière qui ravive le débat sur le timing d’achat optimal et pousse certains analystes à scruter les indicateurs de long terme.

Dans ce climat, un signal technique attire l’attention des observateurs. Le Bitcoin a brièvement glissé sous sa moyenne mobile simple sur 200 semaines à deux reprises au cours des deux dernières semaines, un évènement historiquement rare.

Selon Thomas Perfumo, chef économiste de la plateforme Kraken, le BTC se négocie actuellement juste au-dessus de cette moyenne, située à 62 358 dollars. Cette moyenne mobile sur 200 semaines représente le prix moyen du Bitcoin sur près de quatre ans. Elle filtre le bruit quotidien et offre une lecture claire de la tendance de long terme.

Or, les clôtures hebdomadaires sous ce niveau sont historiquement rares, ne se produisant que sur environ 10 % des journées de trading depuis mi-2017.

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Des rendements médians à trois chiffres après un achat sous la MM 200

Les statistiques compilées par Kraken sont éloquentes. « Historiquement, les acheteurs à ce niveau ont enregistré des rendements médians supérieurs à 113 % sur l’année suivante et à 313 % sur deux ans », explique Thomas Perfumo.

Le rendement médian signifie que la moitié des acheteurs ont fait mieux, l’autre moitié moins bien. Cette mesure a l’avantage d’être moins sensible aux extrêmes qu’une moyenne classique, souvent tirée vers le haut par quelques performances exceptionnelles.

Plus surprenant encore, l’attente avant le rebond a été courte. Le temps médian pour repasser à l’équilibre après un achat sous la MM 200 semaines a été de seulement deux jours, et le drawdown maximal médian sur l’année suivante n’a été que de 9 %.

La ligne bleue représente la MM 200 semaines. Source : Tradingview

Un signal à relativiser dans le contexte actuel

Thomas Perfumo prend toutefois soin de rappeler une évidence. « Les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais l’historique plaide clairement en faveur d’une valorisation attractive à ces niveaux », précise-t-il.

La capitalisation du BTC est repassée sous les 1 300 milliards de dollars. Le débat sur le prochain point bas anime d’ailleurs les analystes, certains évoquant des zones d’accumulation bien plus basses, autour de 45 000 voire 35 000 dollars selon les retracements de Fibonacci.

Côté institutionnel, certains acteurs continuent d’accumuler malgré la volatilité. Strategy a notamment racheté 1 587 bitcoins pour 100 millions de dollars cette semaine, signe que les achats sur repli restent d’actualité.

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Reste que pour les investisseurs de long terme, le franchissement temporaire de la moyenne mobile sur 200 semaines constitue, statistiquement, un repère à surveiller de près. Les prochaines clôtures hebdomadaires diront si le scénario haussier historique se confirme une nouvelle fois.

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Sources : CoinDesk, NewsBTC via TradingView

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