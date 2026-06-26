La plateforme Kraken pourrait-elle acquérir une participation de 15 % dans le protocole Aave ?

Dans le cadre de sa stratégie de développement en direction de la finance décentralisée (DeFi), la plateforme Kraken serait en négociation afin d’acquérir une participation de 15 % dans le protocole Aave. Une révélation qui nécessitait quelques clarifications de la part de son fondateur, Stani Kulechov, notamment au sujet d’une remise de 70 % supposément consentie sur le prix des tokens AAVE. Ce que l'on sait...

Kraken pourrait acquérir 15 % du protocole Aave

Les périodes baissières sur le marché des cryptomonnaies représentent souvent l'occasion de redistribuer les cartes du secteur en prenant dans un premier temps en compte les fermetures de projets en cascade, mais également les opérations de rachats réalisées lorsque le prix d'acquisition devient plus attractif.

Une stratégie visiblement mise en place par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, dans le cadre d'une série d'opérations destinées à développer la structure Payward Asset Management, associée à sa maison-mère Payward, dont l'un des objectifs consiste à s'implanter plus activement dans des secteurs comme la finance décentralisée (DeFi).

🔍 Pour approfondir : Tout savoir sur Aave, le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies

Dans ce cadre, il semblerait que Kraken soit actuellement en pourparlers afin d'acquérir une participation de 15 % dans le protocole de prêt et d'emprunt emblématique de la DeFi Aave « sur la base d'une valorisation de 385 millions de dollars », selon les déclarations de personnes proches du dossier rapportées par le média crypto CoinDesk.

Une opération qui impliquerait un accord d'investissement estimé à 35 000 ethers (ETH) - environ 55 millions de dollars - pour cette prise de participation à laquelle viennent s'ajouter 250 000 tokens AAVE, estimés à un peu plus de 21 millions de dollars.

Et alors que rien n'est encore décidé ou officialisé, un point essentiel de ce dossier n'a pas manqué de faire réagir l'écosystème crypto : la mention d'une valorisation de protocole Aave fixée dans le cadre de cette procédure à 385 millions de dollars.

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Plus précisément, 15 % de la société Aave Group

Visiblement, l'article de CoinDesk censé annoncer ce possible accord en cours de négociation a un peu trop rapidement confondu la société Aave Group, entité juridique derrière la structure Aave Labs, avec le protocole Aave dans son ensemble, qui inclut notamment sa DAO et une valorisation des tokens AAVE estimée à plus d'un milliard de dollars.

De ce fait, certains observateurs ont (un peu trop) rapidement conclu que la plateforme Kraken se préparait à acheter une participation dans le protocole Aave avec une remise sur sa valorisation réelle de l'ordre de 70 %, alors que le but est de prendre une participation dans Aave Group, valorisé à 385 millions de dollars.

📰 Un contributeur essentiel du protocole Aave tire sa révérence : « le système a cessé de fonctionner »

Des rumeurs qui vont rapidement pousser le fondateur du protocole Aave à venir clarifier les choses sur le réseau X, en expliquant avec un « lol » associé : « il est HORS DE QUESTION de vendre des tokens AAVE avec une décote de 70 % ».

L'occasion pour Stani Kulechov de faire la promotion de la récente - et très controversée - proposition « Aave Will Win » censée selon lui permettre de « reverser 100 % des revenus du protocole Aave et de GHO au token AAVE », sans jamais mentionner les nombreuses polémiques issues du conflit entre Aave Labs et Aave DAO.

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Source : Stani Kulechov

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