Le Nasdaq choisit Kraken pour adopter les actions tokenisées xStocks

Alors que l'adoption des actions tokenisées explose, le Nasdaq s'est associé à la maison mère de Kraken pour intégrer les xStocks. Penchons-nous plus en détail sur ce partenariat d'envergure.

Nous le savons depuis un an maintenant, le Nasdaq a pour projet de démocratiser le trading 24 heures sur 24, en particulier par le biais des actions tokenisées. Au regard des dernières avancées de la DTCC en la matière, nous pouvions nous attendre à un partenariat entre les deux entreprises, et, bien que cette éventualité puisse se concrétiser à l’avenir, le Nasdaq nous surprend toutefois en s’associant à Kraken.

Plus précisément, il s’agit d’une collaboration avec Payward, la maison mère de l’exchange de cryptomonnaies Kraken. En effet, ce partenariat a pour but de construire une « passerelle de transformation d’actions » avec xStocks, afin de connecter la finance traditionnelle à la finance décentralisée (DeFi) :

Dans cette architecture, le framework xStocks servira de couche d'infrastructure alimentant l'écosystème permissionless, permettant aux actions tokenisées d'interagir avec les réseaux blockchain ouverts, tout en restant adossées aux titres sous-jacents négociés sur les marchés réglementés. Cette passerelle permettra aux clients des juridictions éligibles d'échanger en toute transparence des actions tokenisées entre un environnement de marché réglementé et autorisé et l'écosystème DeFi sans autorisation, permettant ainsi aux actifs de circuler librement entre l'infrastructure de négociation institutionnelle et les réseaux financiers mondiaux sur la chaîne.

Sur l’aspect réglementaire, les mesures de Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) seront assurées par l’exchange Kraken. Par ailleurs, la disponibilité desdites actions tokenisées dépendra des lieux où xStock est également disponible, tandis que Payward servira de couche de règlement principale.

Pour Arjun Sethi, le co-PDG du groupe, cette association vient combler les limites du fonctionnement actuel des bourses d’actions :

Aujourd’hui, la plupart des actions sont détenues au sein de systèmes de courtage où leur utilité se limite généralement à l’exposition directionnelle et, dans certains cas, à des accords de marge spécifiques au courtier. Cette structure fragmente la liquidité entre les différentes plateformes et immobilise une part importante de capital par rapport à son potentiel. Avec xStocks, notre objectif est de rendre les actions nativement interopérables entre les plateformes de négociation, les applications financières et les réseaux blockchain, tout en préservant les droits des émetteurs, les protections réglementaires et l'intégrité des prix.

En moins d’un an, xStocks a rencontré un succès encourageant, avec plus de 25 milliards de dollars de volumes, dont 4 milliards on-chain, le tout pour plus de 85 000 détenteurs.

Une fois de plus, cette annonce montre la fusion qui s’opère entre les marchés cryptos et les marchés actions. Pas plus tard que la semaine dernière, nous revenions sur l’investissement d’Intercontinental Exchange, la maison-mère du New York Stock Exchange (NYSE) dans OKX et leur collaboration à venir.

Au fil des mois, nul doute que la frontière entre les deux mondes financiers continuera de se brouiller, à l’image de la tendance que nous observons depuis plusieurs années maintenant.

