La SEC autorise la DTCC à proposer des actions tokenisées — Pourquoi est-ce une avancée majeure ?

Par le biais d'une lettre de non-objection, la SEC a donné l'autorisation à la DTC, une filiale de la DTCC, pour proposer des services d'actions tokenisées. De par la position de leader de ce géant de Wall Street, il s'agit là d'une avancée majeure.

La SEC donne son feu vert à la DTCC pour les actions tokenisées

Tandis que les actions tokenisées font de plus en plus parler d'elles, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) a obtenu une longueur d'avance non négligeable par le biais de sa filiale Depository Trust Company (DTC). Et pour cause, la Securities and Exchange Commission (SEC) a adressé une lettre de non-objection à DTC, autorisant dès lors l'entreprise à proposer un service de tokenisation sur certains actifs du monde réel.

De par le rôle majeur de DTCC dans le règlement des transactions financières aux États-Unis, il s'agit là d'un tournant pour la tokenisation :

L'autorisation s'applique à un ensemble défini d'actifs très liquides, notamment le Russell 1000, qui représente les 1 000 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse par capitalisation boursière, ainsi que les ETF répliquant les principaux indices et les bons du Trésor américain. Cette lettre de non-objection est importante, car elle permet à DTC de lancer le service, une fois finalisé et sous certaines conditions, plus rapidement que cela n'aurait été possible autrement.

Côté délai, le déploiement de ce nouveau service est ainsi prévu pour le second semestre 2026. D'ailleurs, cela n'est pas sans faire écho aux dernières avancées du Nasdaq sur ce terrain, puisque c'est précisément avec DTC que prévoit de travailler la bourse pour son propre service de trading ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.

Un autre point important concerne la structure même de ces actions tokenisées. Et pour cause, sur les modèles actuels, les droits associés par rapport à une action classique ne sont pas toujours clairs. Dans la prochaine offre de DTC, il n'y aura aucune ambiguïté :

DTC pourra tokeniser des actifs du monde réel, la version numérique offrant les mêmes droits, protections pour les investisseurs et droits de propriété que l'actif sous sa forme traditionnelle. De plus, DTC garantira le même niveau élevé de résilience, de sécurité et de solidité que les marchés traditionnels.

Au cours des prochains mois, DTC fournira plus d'informations sur le fonctionnement de ce service et nous pourrons dès lors prendre la mesure de tout le potentiel que cela promet.

Source : Communiqué de presse

