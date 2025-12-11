Une administration américaine veut forcer les banques à servir les clients crypto

Les entreprises liées aux cryptomonnaies rencontrent historiquement des difficultés pour accéder aux services bancaires. Une injustice que souligne l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis, qui lance un avertissement à Wall Street.

Le secteur bancaire reste frileux avec les entreprises liées cryptomonnaies

C’est un problème récurrent dans l’écosystème : les banques peuvent se montrer frileuses pour servir des entreprises liées aux cryptomonnaies. D’une part parce que la réputation du secteur peut parfois rester sulfureuse et de l’autre parce que l’écosystème se place parfois en concurrence directe des produits bancaires.

Mais cela doit changer, selon l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le régulateur fédéral des banques nationales aux États-Unis. L’institution pointe dans un nouveau rapport que certaines banques américaines ont mis en place des politiques qui ont restreint l’accès à leurs services, dont des grands noms comme JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup.

Entre 2020 et 2023, les banques ont maintenu des politiques publiques et non publiques restreignant l’accès aux services bancaires pour certains secteurs industriels, notamment en exigeant des examens et des approbations renforcés avant de fournir l’accès à des services financiers.

Les banques doivent servir les entreprises crypto, qu’elles le veuillent ou non

L’OCC estime que ces inégalités de traitement doivent disparaître afin de lutter contre le « debanking » :

L’OCC entend tenir ces banques pour responsables de toute activité illégale de debanking, notamment en transmettant des dossiers au procureur général.

Le rapport de l’OCC fait suite à un décret publié par le président Donald Trump en août dernier. Celui-ci appelait à lutter contre le debanking. Il stipulait que personne ne devrait se voir refuser l’accès à des services financiers pour des raisons de convictions ou d’activités commerciales légales. Il rappelait que les décisions bancaires doivent être basées sur des analyses individuelles, objectives et liées au risque.

Ce rapport et ce décret restent cependant non contraignants à ce stade et constituent plus un signal politique qu’une obligation. Wall Street devra donc d’elle-même jouer le jeu et ouvrir ses pratiques à des secteurs ou acteurs qu’elle hésitait jusque là à servir.

Source : OCC

