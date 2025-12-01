Actions tokenisées : le Nasdaq souhaite avancer « aussi vite que possible »

Dans le sillage des nombreuses solutions d’actions tokenisées qui apparaissent, le Nasdaq avance de son côté sur ses propres travaux. Retour sur le projet de ce géant boursier.

Le Nasdaq avance sur ses travaux pour les actions tokenisées

Depuis quelques mois, le sujet des actions tokenisées a pris de l'ampleur, à tel point que de nombreuses plateformes de cryptomonnaies ont lancé leur solution. De son côté, le Nasdaq avait annoncé en mars dernier, par l'intermédiaire de son président Tal Cohen, travailler sur un projet d'actions tokenisées qui ouvrirait les portes d'un trading 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 au sein de la célèbre bourse américaine.

Ensuite, c'est en septembre dernier que Tal Cohen a dévoilé que le Nasdaq avait officiellement déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), pour « faciliter le trading de titres tokenisés sur ses marchés ».

🔎 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des actions tokenisées ?

C'est donc dans ce contexte que Matthew Savarese, le directeur de la stratégie sur les actifs numériques du Nasdaq, est intervenu dans une interview sur CNBC Television. À présent, l'intéresser souhaite que le projet avance le plus vite possible, dans le respect des règles de conformité :

Nous allons faire tout notre possible pour avancer aussi vite que possible. [...] Je pense qu'il nous faut vraiment analyser les commentaires du public et répondre ensuite aux questions de la SEC au fur et à mesure. Nous espérons collaborer avec eux le plus rapidement possible.

Créez un compte sur Kraken et recevez 15€

Là où certaines solutions de tokenisation d'actions interrogent parfois sur les droits qu'elles peuvent fournir aux investisseurs en comparaison de véritables actions, le projet du Nasdaq semble bien plus complet qu'une simple exposition à ces titres.

Alors que la Depository Trust Corporation (DTC) jouera un rôle clé dans la compensation et le règlement de ces titres tokenisés, Tal Cohen a précisé en septembre dernier qu'il s'agira bel et bien de véritables actions :

Cette approche garantira que les titres tokenisés soient négociés comme des titres classiques, préservant ainsi les droits des investisseurs et la stabilité systémique de nos marchés grâce à une infrastructure éprouvée et résiliente. Elle vise à tirer parti des avantages de cette technologie tout en veillant à ce qu'elle évolue de manière à servir au mieux les investisseurs, les émetteurs et les autres parties prenantes des marchés financiers mondiaux.

👉 Dans l'actualité également — Ce fonds de 5,57 milliards d’euros d’Amundi débarque sur la blockchain Ethereum

Au printemps dernier, il avait été question du second semestre 2026 pour cette nouvelle solution, mais, tandis que la concurrence s'intensifie, nous pourrions voir les délais s'accélérer en fonction des attentes des investisseurs et des questions réglementaires sur le sujet.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Sources : CNBC, Nasdaq

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.