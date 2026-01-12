Le Nasdaq et le CME Group s'allient pour démocratiser les cryptomonnaies

Alors que les investissements en cryptomonnaies se démocratisent, le Nasdaq et le CME Group se sont associés pour le rebranding d'un indice crypto. Retour sur cette annonce.

Nasdaq et CME Group annoncent le rebranding de cet indice crypto

Jeudi dernier, le Nasdaq et le CME ont officialisé un nouveau partenariat, se traduisant par le rebranding du Nasdaq Crypto Index en Nasdaq CME Crypto Index (NCI).

Lancé pour la première fois en 2021, le NCI offre une exposition aux principales cryptomonnaies du marché, dont la pondération actuelle est composée aux trois quarts par Bitcoin (BTC) :

Composition du Nasdaq CME Crypto Index

Bloc Info Le symbole XBT pour Bitcoin correspond à celui utilisé sur les marchés financiers : X pour le fait que l'actif n'est lié à aucun pays et BT pour « Bitcoin ».

Au delà d'un changement de nom, Giovanni Vicioso, le directeur exécutif des actions et des produits alternatifs chez CME Group, souligne l'alliance de « deux standards de référence pour offrir la diversification réglementée et la brique fondatrice que le marché exige désormais ».

Pour sa part, Sean Wasserman, le responsable de la gestion des produits indiciels du Nasdaq, salue une classe d'actif pouvant mieux se démocratiser depuis que la réglementation tend à s'éclaircir aux États-Unis, tandis qu'il montre également son enthousiasme vis-à-vis de cette collaboration avec le CME :

Cette annonce illustre la volonté du Nasdaq et du CME Group de mettre leur expérience collective des marchés et de l'indexation au service de la classe des crypto-actifs. [...] Les cryptomonnaies constituent une classe d'actifs relativement nouvelle et en constante évolution. Au cours de cette période de croissance, il est essentiel de pouvoir compter non pas sur une, mais sur deux organisations internationales de confiance, chacune possédant une solide expérience des marchés et une approche prudente de la gestion des risques et de la gouvernance.

À ce jour, l'indice NCI est notamment utilisé par Hashdex pour son ETP HASH, capitalisé à 154 milliards de dollars et disponible en Europe, ainsi que pour son ETF NCIQ, capitalisé pour sa part à 637,1 millions de dollars.

Tandis que Sean Wasserman qualifie une allocation de 1 à 5 % de cryptomonnaies dans un portefeuille comme une « formidable opportunité en termes d'adoption », il sera intéressant de voir si cet indice, dont le nom est désormais associé à 2 des plus grandes bourses au monde, se développera plus largement à l'avenir, dans un contexte où l'investissement en cryptomonnaies se démocratise un peu plus chaque année.

Source : Nasdaq

