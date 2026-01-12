La banque BNY à 2 100 milliards de dollars plonge dans la tokenisation

La célèbre banque américaine BNY, qui pèse 2 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a présenté ses derniers travaux en matière de tokenisation. Quelle est la teneur de cette initiative ?

BNY présente ses dernières initiatives en matière de tokenisation

Régulièrement, la banque BNY fait parler d'elle pour ses initiatives liées de près ou de loin à l'écosystème des cryptomonnaies. Vendredi, le géant bancaire de 2 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion a de nouveau fait parler de lui, en officialisant un système de tokenisation de « dépôts bancaires pour un règlement en temps réel et sur la blockchain entre les acteurs du secteur ».

À l'automne dernier, nous revenions déjà sur les premières révélations de la banque vis-à-vis de ce projet, qui se concrétise aujourd'hui.

Pour reprendre les termes de BNY, cette tokenisation est en réalité une « représentation en miroir » du système actuel, tandis que le lancement portera au préalable sur les activités liées aux garanties et aux marges.

🔎 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Carolyn Weinberg, la directrice des produits et de l'innovation de BNY, a vanté les gains en efficacité permis par l'initiative :

Alors que les marchés institutionnels évoluent vers des modèles opérationnels continus, BNY s'engage à innover et à contribuer à définir la circulation des liquidités au sein du système financier moderne. Les dépôts tokenisés nous offrent la possibilité d'étendre nos dépôts bancaires de confiance à l'infrastructure numérique, permettant ainsi à nos clients d'opérer plus rapidement en matière de garanties, de marges et de paiements, dans un cadre conçu pour l'évolutivité, la résilience et la conformité réglementaire.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Bien que nous voyons de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle se tourner vers des blockchains publiques, ce n'est pourtant pas le cas de cette initiative, qui « repose sur la blockchain privée et sécurisée de BNY ».

Tandis que la banque décrit un futur où les stablecoins, les fonds monétaires tokenisés et les dépôts tokenisés évoluent dans des systèmes interopérables, elle estime que les dépôts tokenisés joueront justement un rôle central dans cette vision.

Dante Disparte, le directeur de la stratégie et responsable des politiques et opérations mondiales de Circle, a salué l'annonce de BNY, alors que la banque joue justement un rôle dans la gestion des réserves du stablecoin USDC :

Nous saluons le soutien de BNY à un système financier qui ne s'arrête jamais, à la tokenisation monétaire et aux stablecoins de paiement, comme l’USDC. Démontrer l’interopérabilité entre ces systèmes permet non seulement de tisser des liens durables entre l’économie réelle et le système financier numérique au sens large, mais aussi de prouver que la rapidité et les nouveaux cas d’usage ne se font pas au détriment de la sécurité et de la solidité exigées par les principales institutions financières mondiales.

👉 Dans l'actualité également — Le marché des actions tokenisées dépasse le milliard de dollars

À l'avenir, les développements dont il est question aujourd'hui devraient également s'étendre aux « mouvements de trésorerie quasi instantanés ».

Créer un compte sur Deblock : 3 mois de premium offerts

Publicité

Source : BNY

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.