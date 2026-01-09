Le marché des actions tokenisées dépasse le milliard de dollars

Certains parlent d’un secteur encore intimiste qui reste à confirmer, d’autres d’une tendance incontournable déjà largement implantée, quoi qu’il en soit le marché des actions tokenisées vient de franchir le cap symbolique du milliard de dollars d'actifs sous gestion. On fait le point…

Le marché des actions tokenisées dépasse 1 milliard de dollars

Parmi les tendances crypto notables de l'année 2025, le marché de la tokenisation apparaît comme une innovation très populaire auprès des acteurs de la finance traditionnelle en quête d'un nouveau modèle d'échange des actifs à la fois plus fluide, opérationnel et accessible à toute heure.

Un secteur divisé en plusieurs offres distinctes, dont la plus importante concerne les bons de Trésor américains, qui représente à lui seul 45 % de la valorisation de ce marché actuellement estimé à 19,7 milliards de dollars. Mais une autre tendance commence également à faire parler d'elle : les actions tokenisées.

En effet, de plus en plus de plateformes d'échanges de cryptomonnaies se sont mises à proposer le trading de ces actions tokenisées au cours de l'année écoulée, comme par exemple Kraken et ses xStocks très populaires, déjà à la tête d'un volume supérieur à 10 milliards de dollars en octobre dernier, quelques mois seulement après leur lancement début juin.

Un succès visiblement confirmé en ce début d'année, puisque la valeur totale des actifs sous gestion (AUM) de ces xStocks affiche actuellement un total de 590 millions de dollars, soit plus de la moitié du record historique que vient d'atteindre ce secteur au-dessus du milliard de dollars.

Le marché des actions tokenisées passe la barre du milliard de dollars

Ethereum s'impose toujours comme la blockchain leader

En ce qui concerne les actifs sous gestion, la seconde place de ce classement revient au protocole Ondo Finance qui représente une part de 40 % de ce milliard de dollars (413 millions de dollars) si l'on additionne ses activités sur les blockchains Ethereum (353,2 millions de dollars) et BNB Chain (59,7 millions de dollars). Vient ensuite Robinhood et ses 20 millions de dollars au compteur.

Afin d'étoffer cette analyse, il semble important de se tourner vers le site de référence RWA.xyz. L'occasion de constater que la blockchain Ethereum s'impose largement dans le domaine avec une part de marché estimée à plus de 56 %, contre 25 % pour Solana et 18 % pour Algorand.

Du côté des volumes de transfert mensuels, on retrouve uniquement des produits du protocole Ondo Finance dans le top 5 actuel. Et pour cause, il propose désormais des centaines d'actions tokenisées dans son catalogue :

Tesla (Ondo) : 451 millions de dollars ;

Nvidia (Ondo) : 393 millions de dollars ;

Amazon (Ondo) : 156 millions de dollars ;

Alibaba (Ondo) : 148 millions de dollars ;

iShares Silver Trust (Ondo) : 147 millions de dollars.

Des montants qui pourraient évoluer rapidement au cours de l'année, si l'on considère que le Nasdaq affirmait début décembre sa volonté d'avancer « aussi vite que possible » dans le domaine des actions tokenisées.

Source : Dune Analytics, RWA.xyz

