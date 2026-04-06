1ère IPO tokénisée du monde – Tout ce qu'il faut savoir sur l'entrée en bourse blockchain de cette PME française

Une PME toulousaine spécialisée dans l'aéronautique s'apprête à réaliser ce qu'aucune entreprise n'avait encore accompli : s'introduire en bourse sur une infrastructure nativement tokenisée. Derrière cet événement discret se cache une rupture majeure dans l'histoire des marchés financiers.

Une introduction en bourse comme aucune autre

Le 9 avril 2026 à 18h, ST Group, un sous-traitant aéronautique basé près de Toulouse, deviendra la première entreprise mondiale à réaliser une introduction en bourse (IPO) sur une infrastructure blockchain native. La plateforme qui rend cela possible s'appelle Lise (Lightning Stock Exchange), une bourse française agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en octobre 2025.

👉 En savoir plus sur cette première introduction en bourse

Concrètement, ST Group fabrique des pièces composites haute performance pour des programmes civils et militaires majeurs, notamment pour Airbus et Dassault Aviation. L'entreprise est membre de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) et affiche un potentiel d'activité d'environ 59 millions d'euros sur dix ans. Une société ancrée dans l'économie réelle. Mais jusqu'ici, inaccessible aux marchés boursiers traditionnels.

« ST Group n'aurait jamais fait une IPO sur un marché traditionnel. C'est trop lourd, trop coûteux pour une PME », reconnaît Mark Kepeneghian, CEO de Lise auprès de The Big Whale. C'est précisément le problème que Lise prétend résoudre.

L'investissement est ouvert aux résidents de l'Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni.

L’opération se fait sous le seuil de prospectus, pour un montant inférieur à 8 M€. Les détails précis (nombre d’actions offertes, prix unitaire, fourchette de valorisation) seront rendus publics lors de l’ouverture de l’IPO. Mark Kepeneghian, CEO de Lise

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Ce que la tokenisation change concrètement

Une IPO classique, c'est des mois de préparation, des frais juridiques et administratifs considérables, des intermédiaires multiples (banques, dépositaires, chambres de compensation) et une mécanique lourde qui écarte de facto la plupart des PME. La tokenisation des titres (le fait de représenter des actions sous forme de tokens sur une blockchain) compresse tout ce processus.

Lise réunit sur une seule infrastructure deux fonctions habituellement séparées : le système multilatéral de négociation (MTF), qui organise les échanges, ainsi que le dépositaire central de titres (CSD), qui tient le registre des propriétaires. Grâce à cela l'émission, la négociation, le règlement et la tenue de registre se font en continu, 24h/24 et 7j/7, sans rupture.

Mark Kepeneghian précise ce qui en fait la première IPO mondiale : « l'opération de Figure aux US n'est pas nativement tokenisée au niveau du CSD (qui est la DTCC aux États-Unis). C'est ce qui fait la spécificité de notre opération. »

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Techniquement, Lise tourne sur Hyperledger Besu, une blockchain dite permissionnée. C'est à dire qu'elle est accessible uniquement aux participants autorisés, contrairement à des réseaux publics comme Ethereum. Dans le cadre du Régime Pilote européen, un nœud dédié a été mis à disposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui dispose ainsi d'un accès direct et permanent au registre distribué. L'autorité de supervision voit les transactions en temps réel. Lise est à ce jour le seul acteur européen à bénéficier de cette exemption de reporting grâce à une transparence native.

Pour l'investisseur, l'expérience est radicalement simplifiée. On s'inscrit sur la plateforme, on effectue un virement converti en dépôts tokenisés, et on participe à l'IPO en un clic. Le ticket minimum correspond à une seule action. Aucun frais de souscription, aucun frais de garde sur le marché primaire. Et le carnet de souscription fonctionne en « premier arrivé, premier servi », sans allocation discrétionnaire.

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Un signal fort pour l'avenir des marchés de capitaux

Au-delà du symbole, cette première IPO tokenisée soulève une question structurelle : combien de PME françaises et européennes ont renoncé à lever des fonds en bourse faute d'accès ? Le modèle traditionnel était pensé pour les grandes entreprises. Lise inverse la logique et le cadre réglementaire européen commence à suivre.

La plateforme s'appuie sur le Régime Pilote européen, un cadre réglementaire expérimental lancé par l'Union européenne pour permettre l'émission et la négociation de titres financiers sur DLT (distributed ledger) dans des conditions encadrées. C'est ce cadre qui a permis à Lise d'obtenir son agrément et de fonctionner de manière légale. Un point que le CEO tient à souligner face aux acteurs non régulés du secteur crypto.

Le Régime Pilote européen impose aujourd'hui des plafonds stricts : les actions éligibles doivent provenir d'émetteurs dont la capitalisation est inférieure à 500 millions d'euros, et la valeur agrégée de tous les instruments DLT admis sur une même infrastructure ne peut dépasser 6 milliards d'euros.

Dans le cadre du package MiSP (Market Integration and Supervision Package) publié le 4 décembre 2025, la Commission européenne propose de supprimer les seuils par émetteur et de relever le plafond agrégé de 6 à 100 milliards d'euros, voire jusqu'à 500 milliards selon les discussions en cours. Le régime deviendrait permanent et s'étendrait aux actifs MiFID II. Si ces révisions aboutissent, la tokenisation ne sera plus réservée aux marchés de niche.

Lise annonce déjà trois à quatre autres IPO de prévues. Si le modèle se confirme, la rupture ne sera pas seulement technologique. Elle sera économique : des centaines d'entreprises industrielles, énergétiques ou de défense, aujourd'hui exclues des marchés, pourraient enfin accéder à des financements en fonds propres. La tokenisation ne serait alors plus une promesse crypto mais deviendrait un outil de politique industrielle.

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