Ondo propose désormais « des centaines » d'actions tokenisées

Après avoir lancé sa plateforme d'actions tokenisées il y a quelques mois, Ondo Finance a élargi son catalogue cette semaine. Regardons cela de plus près.

Ondo élargit son offre d'actions tokenisées

Alors que la tokenisation d’actions a pris un essor considérable en 2025, la plateforme Ondo Global Markets fait figure de référence, de par son large catalogue et son caractère décentralisé.

Lancée le 3 septembre dernier, ladite plateforme proposait déjà plus de 100 actions et ETF du marché américain, tokenisés sur la blockchain Ethereum (ETH). Depuis, l’Ondo Global Markets a également ajouté la prise en charge de la BNB Chain, tandis que jeudi, les équipes d’Ondo Finance ont officialisé l’ajout de nouveaux titres à la plateforme.

À présent, Ondo revendique plus de 200 actions tokenisées, dans des secteurs comme l’IA, les véhicules électriques, les énergies, la technologie ou bien la santé :

Tweet d'Ondo Finance

Si la plateforme est accessible dans un environnement décentralisé, notons toutefois quelques subtilités, à commencer par la nécessité de réaliser une vérification Know Your Customer (KYC).

Pour l’Union européenne, un formulaire doit également être rempli pour rejoindre une liste d’attente, dans le but d’accéder à l’entièreté des services :

Formulaire pour la waitlist d'Ondo Global Markets

Malgré tout, précisions que les actions tokenisées de l'Ondo Global Markets peuvent également être accessibles au trading depuis l'exchange décentralisé (DEX) CoW Swap. Ainsi, cela permet de contourner le processus de liste d'attente décrit précédemment.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, les données de DefiLlama rapportent une valeur totale verrouillée de 468 millions de dollars sur Ondo Global Markets. Au fil des mois, nous pourrons suivre l’évolution de ces chiffres, à mesure que la narrative des actions tokenisée se développera et que d’autres acteurs arriveront sur le marché, à l'instar des travaux du Nasdaq sur le sujet.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le token ONDO s'échange à 0,4 dollar l'unité, en baisse de 1,19 % sur les dernières 24 heures.

Sources : X, Ondo

