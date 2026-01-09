Binance et Coinbase se diversifient dans la finance traditionnelle avec ces nouveaux produits

Diversifiant leur offre au delà de la crypto, Binance et Coinbase ont dévoilé cette semaine de nouveaux contrats perpétuels sur les métaux précieux. Retour sur ces nouveautés.

Binance et Coinbase lancent de nouveaux contrats perpétuels sur les métaux précieux

Ces derniers mois, nous avons constaté une diversification importante de l’offre de produits proposée par les échanges de cryptomonnaies. En effet, 2025 a notamment vu l’intégration des marchés prédictifs ou encore des actions tokenisées.

De leur côté, les contrats perpétuels, prisés par les traders, offrent également une source de revenus importante. Sur ce point, les plateformes Coinbase et Binance ont toutes 2 officialisé des nouveautés intéressantes jeudi.

Concernant Coinbase, la plateforme Coinbase Derivatives va ajouter les contrats futures sur le cuivre et le platine à son catalogue, à compter du 26 janvier prochain. Actuellement, cette offre comprend déjà des contrats sur l’ETH, le BTC, le XRP, le SOL, un indice avec 7 des plus grandes capitalisations crypto, l’or et l’argent.

De son côté, Binance entre tout juste dans une diversification « or crypto », avec le lancement de contrats perpétuels TradFi :

Binance est ravie d'annoncer le lancement officiel des contrats perpétuels TradFi, élargissant ainsi son offre de produits pour faciliter la transition entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Dans le cadre de notre engagement à offrir à nos utilisateurs des options de trading diversifiées, nous proposons désormais des contrats à terme perpétuels sur des actifs traditionnels.

En l’occurrence, il s’agit au préalable d’une paire XAU/USDT sur l’or, lancée de 5 janvier, ainsi que d’une paire XAG/USDT sur l’argent, lancée le 7 janvier. Par ailleurs, Binance promet également d’élargir cette gamme à l’avenir.

Ces contrats à terme sont proposés par le biais de la bourse Nest Exchange Limited, une filiale de Binance régulée depuis le mois de décembre par la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Outre l'intérêt stratégique pour les plateformes d'étendre leur offre au delà de l'écosystème crypto, notons que ces nouveautés interviennent dans un contexte de records sur les métaux précieux. Et pour cause, l'or, l'argent, le cuivre et le platine évoluent tous très proches de leurs plus hauts historiques (ATH) respectifs. Bien que ce rallye puisse encore se poursuivre, rappelons qu'en investissement, la prudence est de mise lorsqu'un sujet est sur toutes les bouches.

Sources : X, Binance

