Binance et Coinbase se diversifient dans la finance traditionnelle avec ces nouveaux produits

Diversifiant leur offre au delà de la crypto, Binance et Coinbase ont dévoilé cette semaine de nouveaux contrats perpétuels sur les métaux précieux. Retour sur ces nouveautés.

le 9 janvier 2026 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Binance et Coinbase se diversifient dans la finance traditionnelle avec ces nouveaux produits

Binance et Coinbase lancent de nouveaux contrats perpétuels sur les métaux précieux

Ces derniers mois, nous avons constaté une diversification importante de l’offre de produits proposée par les échanges de cryptomonnaies. En effet, 2025 a notamment vu l’intégration des marchés prédictifs ou encore des actions tokenisées.

De leur côté, les contrats perpétuels, prisés par les traders, offrent également une source de revenus importante. Sur ce point, les plateformes Coinbase et Binance ont toutes 2 officialisé des nouveautés intéressantes jeudi.

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme de cryptomonnaies Binance ?

Concernant Coinbase, la plateforme Coinbase Derivatives va ajouter les contrats futures sur le cuivre et le platine à son catalogue, à compter du 26 janvier prochain. Actuellement, cette offre comprend déjà des contrats sur l’ETH, le BTC, le XRP, le SOL, un indice avec 7 des plus grandes capitalisations crypto, l’or et l’argent.

De son côté, Binance entre tout juste dans une diversification « or crypto », avec le lancement de contrats perpétuels TradFi :

blockquote icon

Binance est ravie d'annoncer le lancement officiel des contrats perpétuels TradFi, élargissant ainsi son offre de produits pour faciliter la transition entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Dans le cadre de notre engagement à offrir à nos utilisateurs des options de trading diversifiées, nous proposons désormais des contrats à terme perpétuels sur des actifs traditionnels.

En l’occurrence, il s’agit au préalable d’une paire XAU/USDT sur l’or, lancée de 5 janvier, ainsi que d’une paire XAG/USDT sur l’argent, lancée le 7 janvier. Par ailleurs, Binance promet également d’élargir cette gamme à l’avenir.

Ces contrats à terme sont proposés par le biais de la bourse Nest Exchange Limited, une filiale de Binance régulée depuis le mois de décembre par la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM).

👉 Pour aller plus loin — Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies ?

Outre l'intérêt stratégique pour les plateformes d'étendre leur offre au delà de l'écosystème crypto, notons que ces nouveautés interviennent dans un contexte de records sur les métaux précieux. Et pour cause, l'or, l'argent, le cuivre et le platine évoluent tous très proches de leurs plus hauts historiques (ATH) respectifs. Bien que ce rallye puisse encore se poursuivre, rappelons qu'en investissement, la prudence est de mise lorsqu'un sujet est sur toutes les bouches.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : X, Binance

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2287 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Coinbase

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin à 250 000 $ en 2026 ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 janvier 2026

Le Bitcoin à 250 000 $ en 2026 ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 janvier 2026

 Les employés de Zcash (ZEC) démissionnent tous en même temps – Que se passe-t-il ?

Les employés de Zcash (ZEC) démissionnent tous en même temps – Que se passe-t-il ?

 Solana, l’incontournable de 2026 ? – Pourquoi il faudra surveiller le SOL

Solana, l’incontournable de 2026 ? – Pourquoi il faudra surveiller le SOL

 Visa dévore le marché des cartes crypto

Visa dévore le marché des cartes crypto