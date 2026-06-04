Coinbase annonce le lancement de contrats perpétuels pré-IPO, en commençant par SpaceX

Malgré de récents déboires avec le géant de l'IA Anthropic, les actions pré-IPO séduisent de plus en plus d'investisseurs... et de plateformes crypto. Dernier exemple en date : le géant américain Coinbase qui entre dans la course avec un marché perpétuel dont le premier contrat concerne SpaceX.

Coinbase lance un marché perpétuel pré-IPO

Difficile d'ignorer l'engouement qui s'est emparé des investisseurs au sujet des prochaines introductions en bourse (IPO) annoncées comme historiques pour les géants de l'IA Anthropic et OpenAI, mais également la société d'exploration spatiale d'Elon Musk, SpaceX.

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De quoi alimenter la demande pour un marché dédié aux actions pré-IPO, vendues et échangées avant même que les introductions en bourse de leurs entreprises ne soient effectives, au point d'avoir énervé les responsables d'Anthropic qui annonçaient il y a peu leur volonté d'imposer un contrôle plus strict à cette activité jugée problématique.

Pas de quoi démotiver les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, visiblement bien décidées à surfer cette vague avant que certaines de ces IPO ne deviennent effectives. Comme par exemple Kraken qui vient d'annoncer une initiative du genre via ses actions tokenisées xStocks, ou plus récemment Coinbase qui « propose désormais des contrats à terme perpétuels pré-IPO » depuis le 3 juin.

Première action proposée : SpaceX

Selon les termes du communiqué de presse, ce marché sera accessible « aux traders éligibles dans les juridictions prises en charge en dehors des États-Unis », ce qui laisse espérer un accès possible depuis la France (qui reste toutefois à confirmer), avec comme première action proposée : la société SpaceX.

📰 Kraken et xStocks vont tokeniser les IPO américaines pour le grand public

Notre première cotation concerne le contrat perpétuel pré-IPO SpaceX : réglé en USDC, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans date d’expiration. Lorsque SpaceX entrera en bourse, il deviendra automatiquement un contrat perpétuel SpaceX, sans qu’aucun roulement de position ne soit nécessaire. Coinbase

Une initiative inscrite dans la démarche d'« Everything Exchange » revendiquée par Coinbase, qui pousse la plupart des plateformes crypto à proposer des services proches de la finance traditionnelle, pendant que cette dernière opère le chemin inverse en direction des cryptomonnaies.

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Source : Coinbase

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