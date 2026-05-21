Comment investir dans une action avant son IPO ?

Investir dans une entreprise avant son introduction en Bourse, c'est l'opportunité que la grande majorité des investisseurs particuliers n'a historiquement jamais pu saisir. En 2026, 2 plateformes crypto changent la donne : Hyperliquid, avec ses contrats perpétuels synthétiques pré-IPO, et PreStocks, avec ses tokens adossés à des SPV sur Solana. Comment fonctionnent-elles, quelles entreprises sont accessibles et quels sont les risques à connaître avant d'investir avant une IPO ?

Investir en pré-IPO : un marché autrefois inaccessible

Pendant des décennies, s'exposer à une entreprise privée avant son introduction en Bourse (IPO) n'était accessible qu'à une poignée d'investisseurs institutionnels ou accrédités, avec des tickets d'entrée très élévés. Le grand public, lui, ne découvrait ces actions qu'au moment de l'IPO, souvent après que l'essentiel de la hausse initiale avait déjà eu lieu.

En 2026, grâce à la blockchain et la tokenisation, 2 approches différentes ont émergé pour proposer à tout un chacun de s'exposer au prix d'une action avant l'IPO de l'entreprise associée : les perpétuels synthétiques pré-IPO sur Hyperliquid et les tokens pré-IPO adossés à des SPV sur PreStocks (Solana). Ces deux instruments ont des mécanismes fondamentalement différents et des profils de risque distincts.

Exposez-vous aux actions pré-IPO sur Hyperliquid

Hyperliquid : spéculer sur le prix d'une future action via des perpétuels synthétiques

Qu'est-ce qu'Hyperliquid ?

Hyperliquid est un exchange décentralisé (DEX) spécialisé dans les contrats à terme perpétuels, construit sur sa propre blockchain (HyperEVM). Sa force réside dans la transparence totale de son activité on-chain et des frais de trading significativement inférieurs à ceux des plateformes centralisées.

En 2026, Hyperliquid a franchi une nouvelle étape en introduisant les marchés perpétuels pré-IPO via son framework HIP-3, qui permet à des tiers de déployer leurs propres marchés sur la plateforme.

Comment fonctionnent les perpétuels pré-IPO sur Hyperliquid ?

Le mécanisme repose sur des contrats à terme perpétuels synthétiques déployés par des tiers via le framework HIP-3 d'Hyperliquid.

Le principe est simple à comprendre mais important à bien saisir : il ne s'agit pas d'actions réelles. Quand vous tradez un contrat pré-IPO sur Hyperliquid, vous ne détenez pas de parts de l'entreprise. Vous spéculez sur le prix implicite que le marché attribue à l'entreprise avant son introduction en Bourse, avec la possibilité de prendre des positions longues ou courtes.

Deux déployeurs se partagent ce segment. Trade.xyz est le principal en volume, avec notamment le contrat SPCX-USDC (pour SpaceX), lancé le 18 mai 2026 à un prix de référence de 150 dollars par action pour une capitalisation implicite de 1 780 milliards de dollars, avec un levier maximum de 5x. Ventuals propose quant à lui des marchés sur Anthropic, OpenAI et SpaceX (ANTHROPIC-USDH, OPENAI-USDH, SPACEX-USDH) avec un levier pouvant atteindre 3x.

Exposez-vous aux actions pré-IPO sur Hyperliquid

Les atouts du modèle Hyperliquid

Ce modèle présente plusieurs avantages notables. La découverte de prix semble être plus précise que les alternatives off-chain : Trade.xyz a par exemple pricé les perpétuels de l'entreprise Cerebras à moins de 3 % du cours de son IPO, là où les plateformes secondaires traditionnelles étaient à 35 % d'écart.

Les marchés sont accessibles 24h/24 et 7j/7, sans vérification d'identité (KYC), sans ticket d'entrée minimum ni statut d'investisseur accrédité requis. Enfin, le modèle est structurellement honnête : personne ne prétend que vous détenez de vraies actions, ce qui évite les ambiguïtés juridiques des structures plus complexes.

Les tokens pré-IPO disponibles sur Hyperliquid

PreStocks sur Solana : des tokens adossés à des SPV

Qu'est-ce que PreStocks ?

PreStocks est une plateforme qui propose une approche différente : des tokens sur la blockchain Solana qui offrent une exposition économique directe à des entreprises privées via des véhicules à usage spécial (SPV).

Les tokens PreStocks sont disponibles sur Jupiter, le principal agrégateur de DEX de Solana, ce qui les rend accessibles à tout détenteur d'un wallet Solana.

Comment fonctionnent les tokens PreStocks ?

PreStocks crée des SPV (Special Purpose Vehicles), des entités juridiques qui acquièrent des parts dans les entreprises privées ciblées sur les marchés secondaires. Pour chaque dollar investi dans un SPV, un token PreStocks correspondant est émis sur Solana. La promesse est celle d'un adossement 1:1 entre le token et l'exposition au SPV.

Parmi les entreprises disponibles, PreStocks propose des tokens pour SpaceX, Anthropic OpenAI, Anduril, Neuralink, Kalshi et Polymarket.

Les tokens pré-IPO proposés par PreStocks sur Solana

Les avantages mis en avant par PreStocks

La plateforme se distingue par plusieurs caractéristiques qui rompent avec les standards des marchés privés traditionnels. Il n'y a aucun montant minimum d'investissement : il est possible de prendre position dès 0,01 dollar. Les tokens sont tradables 24h/24 et 7j/7 avec un règlement instantané sur Solana.

La plateforme ne facture aucun frais de gestion ni de performance : les revenus reposent uniquement sur le spread. Un KYC n'est requis que pour le minting et la redemption, pas pour le trading sur Jupiter. Les tokens peuvent également être utilisés comme collatéral dans des protocoles DeFi ou prêtés pour générer du rendement.

En cas d'IPO ou d'acquisition de l'entreprise sous-jacente, l'exposition du SPV est redistribuée proportionnellement aux détenteurs de tokens.

Hyperliquid ou PreStocks : lequel choisir ?

Caractéristique Hyperliquid (Trade.xyz / Ventuals) PreStocks (Jupiter) Type d'instrument Perpétuel synthétique (dérivé) Token spot adossé à un SPV Collatéral USDC / USDH USDC / SOL Levier disponible Jusqu'à 5x (Trade.xyz) / 3x (Ventuals) Aucun (spot uniquement) Exposition réelle à l'entreprise Non Indirecte via SPV Blockchain HyperEVM Solana Liquidité Plus élevée Plus faible KYC requis Non Pour minting/redemption uniquement Restrictions géographiques Non Non Utilisation en DeFi Non Oui (collatéral, yield)

Ces instruments ouvrent des possibilités inédites pour les investisseurs particuliers, mais ils comportent des risques spécifiques qu'il est indispensable de connaître 👇

Les risques à connaître avant d'investir en pré-IPO

Vous ne détenez pas d'actions réelles. C'est le point le plus important. Sur Hyperliquid, vous tradez un dérivé synthétique sans aucun lien avec des parts de l'entreprise. Sur PreStocks, vous détenez une exposition économique indirecte via un SPV : sans droits de vote, sans dividendes et sans reconnaissance juridique directe de la part de l'entreprise.

Le risque que l'entreprise elle-même invalide la structure. C'est précisément ce qui s'est produit en mai 2026 avec les tokens PreStocks liés à Anthropic et OpenAI. Anthropic a publiquement déclaré que les transferts d'actions réalisés sans son approbation (y compris via des SPV, des tokens ou des contrats à terme) étaient nuls et non reconnus par ses statuts. OpenAI a emboîté le pas avec une déclaration similaire.

La réaction des marchés a été immédiate : le token d'Anthropic émis par PreStocks a chuté d'environ 34 % en 24 heures, entraînant dans son sillage le token lié à OpenAI qui a perdu près de 46 % sur la même période. Cela illustre le risque le plus fondamental de ces structures : la chaîne de valeur repose sur plusieurs maillons et si l'un d'eux se rompt, le token peut se retrouver adossé à rien. Aucun mécanisme légal ne protège l'investisseur dans ce cas de figure.

La liquidité peut être très faible. Sur les marchés pré-IPO, notamment pour les actifs moins populaires, les carnets d'ordres peuvent être très minces. Cela signifie que l'entrée et la sortie de position peuvent générer un slippage important et que des positions significatives peuvent ne pas trouver preneur au prix affiché.

La volatilité est extrême. Ces marchés étant très spéculatifs, les mouvements de prix peuvent être brutaux dans les deux sens, sans rapport direct avec les fondamentaux de l'entreprise. Une annonce, une rumeur ou un simple mouvement de sentiment peut déclencher des variations de 20 à 40 % en quelques heures.

Les incertitudes réglementaires. Ces instruments évoluent dans un cadre juridique encore largement non défini. Des évolutions réglementaires dans les juridictions concernées pourraient modifier les conditions d'accès ou la légalité de ces produits.

👉 Retrouvez aussi : Les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.