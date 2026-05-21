Qui d'Anthropic ou OpenAI entrera en bourse la première ? Les paris s'affolent

Anthropic et OpenAI sont les 2 géants de l'IA dont l'introduction en bourse est la plus attendue. Alors que le marché se demande qui va gagner cette course, un nom semble sortir du lot. Qu'en est-il ?

le 21 mai 2026 à 12:00.

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Vincent Maire

Qui d'Anthropic ou OpenAI entrera en bourse la première ? Les paris s'affolent

La course à l'IPO d'OpenAI et Anthropic se précise

SpaceX, OpenAI ou Anthropic ? De ces 3 sociétés, difficile de dire pour laquelle l’Initial Public Offering (IPO) est la plus attendue.

Pour SpaceX, l’introduction en bourse devrait avoir lieu le 12 juin prochain, mais une date reste encore à définir pour OpenAI et Anthropic. Selon un rapport exclusif du Wall Street Journal, c’est l’entreprise derrière l’intelligence artificielle (IA) ChatGPT qui pourrait remporter la course, puisque des sources proches du dossier ont rapporté qu’un formulaire S-1 pourrait être déposé à la Securities and Exchange Commission (SEC) dès vendredi.

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Sur les marchés prédictifs, les compteurs s’affolent désormais. Coinbase, qui distribue les paris en ligne de Kalshi, rapportait cette nuit qu’OpenAI avait désormais 85 % de chances de couper l’herbe sous le pied d’Anthropic. En regardant cela de plus près, les prévisions affichent désormais un ratio de 84 % / 21 % en faveur d’OpenAI, suite à une inversion totale de la tendance mercredi soir :

Marché prédictif sur les IPO d'OpenAI et d'Anthropic

Marché prédictif sur les IPO d'OpenAI et d'Anthropic

 

Concernant le concurrent Polymarket, nous observons également des chiffres similaires, qui pourraient d’ailleurs donner lieu à un arbitrage. En effet, le marché prédictif cherchant à répondre à cette question donne 26 % de probabilités à Anthropic contre 76 % à OpenAI.

👉 Dans l'actualité également — IPO de SpaceX - L'entreprise d'Elon Musk détient 1,3 milliard de dollars en Bitcoin

Si OpenAI semble donc en bonne voie, rien n’est encore joué actuellement. Par exemple, Anthropic pourrait très bien avoir déjà déposé son propre formulaire S-1 de manière confidentielle, même s’il peut être difficile de limiter les fuites d’informations face à de telles expectatives. Par ailleurs, même si OpenAI dépose ledit dossier avant la concurrence, cela ne garantit pas nécessairement qu’elle sera la première à entrer sur les marchés. Affaire à suivre.

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Sources : Wall Street Journal, Coinbase

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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