FTX passe à côté de l’investissement de la décennie en loupant un x60

En vendant sa participation de 8 % dans Anthropic, FTX est passé à côté d'une hypothétique plus-value de x30 sur son investissement. Et pour cause, l'entreprise derrière l'IA Claude vient de lever 30 milliards de dollars pour une valorisation gigantesque.

Anthropic lève 30 milliards de dollars

Après sa faillite en 2022, FTX a dû vendre de nombreux avoirs et participations pour tenter de rembourser en partie l'argent volé aux clients par Sam Bankman-Fried.

Parmi les investissements dont l'entreprise a dû se défaire, il y avait notamment une participation de 8 % dans Anthropic, l'entreprise derrière l'intelligence artificielle Claude, acquise en 2021 pour 500 millions de dollars.

Or, Anthropic a annoncé jeudi un tour de table de série G, donnant lieu à une levée de fonds de 30 milliards de dollars pour une valorisation de 380 milliards de dollars. De nombreux noms connus ont participé à l'opération, tels que NVIDIA, Microsoft, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock ou bien Morgan Stanley.

Krishna Rao, le directeur financier d'Anthropic, voit dans cette levée de fonds gigantesque le fruit d'une demande du marché :

Que ce soit des entrepreneurs, des startups ou les plus grandes entreprises mondiales, le message de nos clients est unanime : Claude devient un outil de plus en plus indispensable à leur fonctionnement. Cette levée de fonds témoigne de la forte demande de nos clients, et nous utiliserons cet investissement pour continuer à développer les produits et modèles de niveau entreprise sur lesquels ils comptent.

Avec 8 % de l'entreprise, FTX aurait alors multiplié son investissement par 60, si tant est qu'elle eût conservé sa position. De plus, le montant levé par Anthropic correspond aussi au pic de valorisation du défunt exchange.

En réalité, le mécanisme des levées de fonds rend le calcul plus complexe que cette plus-value théorique. En effet, pour bénéficier d'un tel multiple, il aurait fallu que la participation de FTX dans Anthropic soit toujours de 8 % après ce dernier tour de table, ce qui était peu probable, même sans tenir compte du scandale financier qui a eu lieu. Toutefois, cela donne une idée des coups de poker que peuvent parfois réaliser les fonds d'investissement, lorsque toutes les étoiles sont alignées.

Source : Anthropic

