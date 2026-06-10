Crypto : Le marché des ICO touche le fond — Du jamais vu depuis 5 ans

Les ventes publiques de tokens n'ont plus vraiment le vent en poupe. Après un pic début 2025, le marché des offres initiales de tokens (ICO) et des offres initiales sur exchange décentralisé (IDO) pourrait bien atteindre des niveaux historiquement bas, et ce, depuis 2020.

58 millions de dollars et 37 ventes au deuxième trimestre 2026

Sur le second trimestre 2026, parmis les ICO, IDO et offres initiales sur exchange centralisé (IEO), seulement 58 millions de dollars ont été levés via des ventes publiques de token. Les données de CryptoRank marquent ainsi une chute de 85 % par rapport au premier trimestre de l'année.

1/ Q2 2026 Could Mark the Worst ICO/IDO Quarter in the Last 5 Years Only $58M was raised through IEOs, ICOs, and IDOs in Q2 2026, marking an 85% decline QoQ. The number of public sales also dropped sharply, falling from 105 in Q1'26 to just 37 in Q2'26 (-65%). Another notable… pic.twitter.com/EWr7P6HSd6 — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) June 10, 2026

Le nombre d'opérations aussi a chuté, passant de 105 à 37 en un trimestre. En mai, seules 13 ventes ont été enregistrées, soit le chiffre mensuel le plus faible depuis l'hiver crypto de 2020.

À titre comparatif, au premier trimestre 2025, le marché atteignait son pic avec un chiffre record de 849 millions de dollars levés sur 429 ventes. En cinq trimestres, le volume injecté a donc été divisé par près de 15.

Pour rappel, une ICO, une IEO ou une IDO désigne une vente publique de tokens permettant à un projet de lever des fonds auprès d' investisseurs particuliers, sur sa propre plateforme, une plateforme d’échange centralisée ou décentralisée.

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Une confiance érodée par les rendements ?

Derrière ces chiffres alarmants se cache une réalité particulièrement dure pour les investisseurs. Sur 38 IDO réalisées en 2026, une seule affiche un retour sur investissement positif.

Quant aux autres IDO, leurs tokens ont perdu 99 % de leur valeur depuis leur lancement. Le désintérêt des investisseurs particuliers se positionne ainsi comme une cause probable et logique.

Le capital-risque suit la même trajectoire. En avril 2026, seuls 698 millions de dollars ont été levés sur 72 tours de financement, le plus faible total depuis les 12 derniers mois, selon CryptoRank. Un an plus tôt, en avril 2025, le secteur avait levé plus de 2 milliards de dollars, soit une chute d'environ 75 % en un an.

Levées de fonds d'avril 2025 à avril 2026, selon CryptoRank

Concernant les IEO, adossées aux launchpads et plateformes centralisées, elles semblent résister un peu mieux avec un Retour sur investissement de 53,8 % en 2026 selon CryptoRank. Toutefois, leur volume reste marginal.

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Le marché suit de nouvelles dynamiques

Le recul des ventes publiques de tokens n'est pas uniquement lié au sentiment du marché et à une possible lassitude des investisseurs. Les grands fonds crypto, à commencer par Andreessen Horowitz, ont massivement réorienté leurs allocations vers l'IA. Les investisseurs particuliers délaisseraient donc les ICO au profit des marchés de prédiction et des contrats perpétuels.

Les ICO, au sens traditionnel, sont presque inexistantes. Seuls six projets y ont eu recours depuis janvier 2026. Les petits projets, eux, optent davantage pour des stratégies de airdrop ou opèrent simplement sans token.

Ce second trimestre s'annonce donc comme un tournant. Un signe que le modèle de financement participatif via les ventes publiques de tokens a probablement perdu sa place au sein d'un écosystème mieux régulé, mais aussi plus sélectif.

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Sources : CryptoRank, Cryptonews, Cryptopolitan

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