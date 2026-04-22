Un accès non autorisé à l'IA Claude Mythos fait craindre un risque imminent de nouveaux hacks

Anthropic enquête sur un accès non autorisé à son modèle d’intelligence artificielle, Claude Mythos, un système présenté comme particulièrement performant dans l’analyse de code et la détection de vulnérabilités informatiques. L’incident survient alors que l’entreprise a choisi de limiter strictement l’accès à ce modèle, en raison des risques potentiels liés à ses capacités avancées.

Un modèle réservé à la cybersécurité défensive, malgré des capacités sensibles

Les modèles d’intelligence artificielle spécialisés dans l’analyse de code occupent une place de plus en plus importante dans le monde de la tech, notamment concernant les outils de cybersécurité.

Leur capacité à détecter des anomalies, auditer des bases de code et identifier des vulnérabilités en fait des instruments utiles pour renforcer la sécurité des systèmes, mais ils s’accompagnent également de préoccupations quant à un usage détourné.

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Au début du mois d’avril, Anthropic a annoncé le lancement de « Project Glasswing », une initiative visant à donner un accès limité à une version de son modèle Claude Mythos à un nombre restreint d’organisations, telles qu’Apple, AWS et JP Morgan Chase.

L’objectif affiché est d’améliorer la cybersécurité défensive en permettant à certaines entreprises d’identifier plus rapidement des vulnérabilités dans leurs systèmes, avant que le nouveau modèle soit rendu public.

Cette semaine, selon Reuters, un groupe restreint d’utilisateurs non autorisés aurait toutefois réussi à accéder au modèle sans y avoir été autorisés via l’environnement d’un prestataire tiers. Anthropic a indiqué mener une enquête interne afin de déterminer l’origine précise de cet accès et affirme ne pas avoir trouvé d’éléments indiquant une compromission de ses systèmes principaux.

Claude Mythos est décrit par ses créateurs comme un modèle particulièrement performant dans l’analyse de code informatique, ce qui lui permettrait d’identifier des failles complexes, pouvant ensuite être exploitées par des acteurs malveillants.

Certaines informations évoquent sa capacité à combiner plusieurs vulnérabilités apparemment isolées afin de produire des scénarios d’exploitation plus complets, une approche similaire à celle utilisée par les chercheurs en sécurité lorsqu’ils testent la robustesse d’un système.

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Des vulnérabilités amplifiées pour les protocoles crypto ?

Les outils capables d’automatiser la recherche de vulnérabilités pourraient accélérer la détection de failles, mais aussi leur exploitation, réduisant fortement les délais entre la découverte et l'attaque. Dans un environnement où le code est public (open-source) et auditable en continu, les risques sont décuplés.

La capacité d’un modèle comme Claude Mythos à analyser massivement du code et à identifier des failles complexes pourrait ainsi modifier l’équilibre actuel entre défense et attaque, en particulier si ces capacités deviennent accessibles hors d’un cadre contrôlé.

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Malheureusement, le secteur des cryptomonnaies est particulièrement exposé à ce risque, les protocoles reposent sur des smart contracts dont la complexité augmente avec le temps, multipliant les surfaces d’attaque et les risques d'impact systémique touchant plusieurs applications et blockchain différentes.

L’épisode récent autour de Kelp DAO illustre la fragilité de la finance tokenisée, une faille a permis le vol de plusieurs millions de dollars en ETH, déclenchant un effet domino sur l’écosystème. Le protocole Aave a été indirectement impacté, tandis qu’Arbitrum a gelé 30 000 ETH pour contenir la propagation du risque.

Dans ce contexte, l’émergence d’IA capables d’identifier et d’exploiter ces vulnérabilités à grande échelle pourrait transformer la nature même du risque dans la finance décentralisée, sans qu’il soit encore possible de mesurer pleinement l’ampleur de ce basculement.

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Source : Reuters

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