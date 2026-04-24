Alors que le Bitcoin vient à peine d’entamer un possible retournement de tendance en franchissant le niveau des 75 000 dollars, les prévisions refont leur apparition au sujet de ses perspectives haussières à venir. Et pourquoi pas un BTC à 1 million de dollars avant le prochain halving, prévu en 2028, selon Adam Back.

« Le Bitcoin à 1 million de dollars est plus proche que les gens ne le pensent »

Depuis sa mise en avant comme étant l'anonyme créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dans une longue enquête publiée début avril par le New York Times, le fondateur et PDG de la société Blockstream, Adam Back, s'impose comme une personnalité encore plus incontournable de l'écosystème crypto.

Une position qui lui permet de répondre avec une certaine ironie, lorsque le journaliste de Cointelegraph lui demande lors d'une interview s'il n'en a pas assez qu'on lui demande s'il est bien Satoshi, en expliquant qu'une partie de l'écosystème pense que non, car il « dit des choses qu'ils n'aiment pas entendre ».

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Mais peut-être tendront-ils une oreille plus accueillante aux perspectives de prix qu'Adam Back n'a pas manqué de proposer pour le BTC au cours de cet entretien. En effet, il estime que « le bitcoin à 500 000 ou 1 million de dollars est plus proche que les gens ne le pensent », en raison de son adoption bien plus rapide que prévue.

Il y a cinq ans, certains disaient : les banques ne soutiendront pas le Bitcoin avant dix ans, les gouvernements encore moins rapidement. Mais c’est arrivé plus vite que prévu d'une manière globalement positive. L’une des inquiétudes possibles se concentrait sur le fait qu'ils tentent d'y appliquer leur propre façon de penser. Mais la réalité apparaît très différente : c’est le Bitcoin qui les a influencés. Adam Back

Un scénario à 1 million de dollars qu'Adam Back envisage comme possible avant le prochain halving du Bitcoin, programmé en 2028, soit une hausse de l'ordre de 1 200 % par rapport à son prix actuel situé aux alentours des 77 500 dollars, en tout juste 2 ans.

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Et le risque quantique dans tout ça ?

Une perspective haussière qui semble très loin des inquiétudes actuelles au sujet d'un risque quantique désormais passé du stade théorique à celui de menace imminente. Et pour cause, Adam Back estime que cette épée de Damoclès tient plus du fantasme médiatique que d'une véritable mise en pratique, qui devrait encore prendre « quelques décennies ».

Je pense que les marchés n’aiment pas l’incertitude et souffrir d'une asymétrie de l'information. Les personnes qui comprennent les fondamentaux peuvent avoir une vision très confiante, tandis que le public plus large des traders écoute Bloomberg ou CNBC et peut réagir à une production médiatique mal informée. Cela peut donc avoir un impact à court terme sur le marché. Adam Back

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Malgré tout Adam Back explique que sa société Blockstream emploie actuellement certains des principaux chercheurs post-quantiques dans le domaine de la blockchain, afin de développer des mécanismes de protection pour qu'ils soient opérationnels le moment venu.

Cela leur donnera beaucoup de temps pour migrer. Et si les choses arrivent plus tôt que prévu, ils pourront accélérer cette migration. Adam Back

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Source : Cointelegraph

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