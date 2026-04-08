Bitcoin : le New York Times affirme avoir identifié Satoshi Nakamoto

D’autres s’y sont déjà essayé sans grand succès. Malgré tout, le New York Times affirme avoir découvert qui serait le créateur du Bitcoin, caché derrière le pseudonyme Satoshi Nakamato. Il s’agirait cette fois d’Adam Back, figure historique associée aux premières heures du développement de cette cryptomonnaie emblématique.

Satoshi Nakamoto : le mystère le mieux gardé du Bitcoin

La force du Bitcoin réside dans son principe de décentralisation, sa résistance à la censure, mais également l'anonymat de son fondateur pourtant emblématique, uniquement connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, désormais parmi les personnes les plus riches du monde.

Un statut revendiqué par certains, comme le tristement célèbre Craig Wright, dont les nombreuses actions judiciaires seront finalement rejetées par la justice britannique fin 2024. Puis il y a les enquêtes douteuses, comme celle menée par HBO au cours de la même année, qui pointera - sans véritablement convaincre - sur le développeur Peter Todd.

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Une affaire apparemment suivie de près par le journaliste d'investigation du New York Times, John Carreyrou, qui raconte avoir été déçu par la conclusion de HBO, mais très intéressé par la réaction d'un certain Adam Back - entrepreneur et figure centrale du Bitcoin récemment associé à l'affaire Epstein - présenté dans le documentaire comme un postulant possible, avant d'être finalement écarté.

Un rire maladroit et des gestes saccadés qui vont rapidement conduire John Carreyrou à penser qu'Adam Back cache quelque chose. Et afin de confirmer ses doutes, il va se plonger dans le corpus de textes publiés par Satoshi Nakamoto, largement élargi par le développeur et ancien collaborateur de Satoshi Nakamoto, Martti Malmi, au moment du procès de Craig Wright, afin de les comparer aux publications d'Adam Back à la même période.

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Une enquête dont tous les indices ramènent à Adam Back

Rapidement, John Carreyrou va remonter certaines pistes classiques, comme la nationalité de Satoshi Nakamoto très probablement britannique (comme Adam Back), ou son engagement cypherpunk. Puis il va se concentrer sur les mots et formules qu'il utilisait le plus dans ses messages, pour finalement les passer dans l'outil de recherche du réseau X et voir ressortir presque aussitôt un nom connu : Adam Back.

Une mise en lumière troublante, d'autant plus du fait qu'Adam Back figure dans le white paper du Bitcoin comme le créateur du système Hashcash que Satoshi Nakamoto a emprunté pour l'extraction du BTC. Et le fait qu'ils aient communiqué par e-mail dès 2008 ne représente pas une preuve suffisante de son innocence, même si cela a apparemment été présenté comme un argument valable lors du procès de Craig Wright.

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Au cours des douze dernières années, il a construit un mini empire d'entreprises liées au Bitcoin tout en devenant l'un des membres les plus influents de la communauté. Il a longtemps figuré parmi les meilleurs candidats de Satoshi. Mais, contrairement à d'autres suspects de premier plan, il n'a jamais fait l'objet d'un examen journalistique minutieux. John Carreyrou

Puis, le journaliste du New York Times va rencontrer Adam Back en 2025, lors d'une conférence sur le Bitcoin organisée à Las Vegas, en prétextant un reportage sur cette cryptomonnaie. Il décrit un « nerd d'âge moyen à la parole douce qui n'a pris aucune précaution de sécurité visible alors qu'il pourrait être l'une des personnes les plus riches du monde ».

Lors de cette discussion, il va apprendre que les études d'Adam Back, et sa passion pour la cryptographie, vont rapidement lui faire découvrir et étudier des principes comme les clés publiques et privées, les systèmes informatiques distribués à l'aide de « nœuds » et le langage de programmation C++. Autant de caractéristiques techniques que l'on retrouve dès la première version du logiciel Bitcoin.

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« Adam Back a envisagé presque toutes les facettes du Bitcoin »

Même les relations d'Adam Back participent à ce scénario, comme sa rencontre avec Hal Finney dès 1995 - un autre postulant au statut de Satoshi Nakamoto - qui marquera le début d'une véritable amitié. De quoi rendre certains commentaires assez troublants, comme lorsque Hal Finney fera l'éloge du code Bitcoin en décembre 2010 et que Satoshi Nakamoto répondra « cela signifie beaucoup venant de toi, Hal ».

Au début des années 2000, il va enrager face à l'interdiction de Napster - pionnier des services de partage de fichiers peer-to-peer - en expliquant sur un forum cypherpunk que « la chose la plus sûre et la plus simple à faire est de simplement publier un tel logiciel de manière anonyme ».

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Puis l'enquête de John Carreyrou va s'accélérer lorsqu'il va tomber sur des messages publiés par Adam Back entre 1997 et 1999, au sujet d'un système de trésorerie électronique « entièrement déconnecté » des banques traditionnelles, reposant sur 4 attributs principaux :

Préservation de la vie privée du payeur et du bénéficiaire ;

Distribution sur un réseau d'ordinateurs pour le rendre impossible à arrêter ;

Intégration d'un principe de rareté pour éviter une inflation excessive ;

Sans tiers de confiance comme un individu ou une banque.

D'autres évolutions troublantes suivront, entre avancées techniques finalement associées au Bitcoin et interrogations toujours d'actualité comme la consommation énergétique d'une blockchain de ce type, à laquelle Adam Back répondra en 1999 : « tant que le gaspillage est inférieur aux coûts de l'argent fiduciaire, c'est une victoire ».

En bref, Adam Back a envisagé presque toutes les facettes du Bitcoin - et a utilisé la même rationalisation que Satoshi pour excuser son principal défaut - une décennie avant la création de Bitcoin. John Carreyrou

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Satoshi Nakamoto disparaît et Adam Back débarque

Autre fait troublant, Satoshi Nakamoto va officiellement disparaître des radars le 26 avril 2011. Et malgré des travaux récurrents sur le sujet depuis des années, Adam Back fera son premier véritable commentaire public au sujet du Bitcoin quelques semaines seulement après cette date fatidique.

Rapidement, Adam Back va devenir un acteur central du Bitcoin, en proposant des améliorations complexes du système et en fondant la startup Blockstream destinée à rendre la blockchain du Bitcoin plus privée, rapide et facile à utiliser.

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En 2015, la communauté Bitcoin se divise au sujet d'une proposition d'augmentation de la taille des blocs. Adam Back s'y oppose avec véhémence... avant que Satoshi Nakamoto ne sorte de 4 années de silence pour défendre sa position.

Enfin, John Carreyrou a fait appel à l'IA afin de comparer le style et les tics d'écriture de Satoshi Nakamoto avec les messages des listes de diffusion Cypherpunks, Cryptography et Hashcash publiés avant son apparition, et après avoir ajouté de nombreuses particularités il affirme avoir réduit sa liste de 34 000 utilisateurs à... Adam Back en personne.

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« Nous sommes tous Satoshi »

Des affirmations bien évidemment démenties par Adam Back, qui affirme sur le réseau X ne pas être Satoshi Nakamoto, malgré son implication précoce dans des enjeux sociétaux tels que la cryptographie, la vie privée en ligne et la monnaie électronique.

En effet, là où le journaliste du New York Times affirme avoir trouvé des preuves évidentes et difficilement réfutables, Adam Back ne voit qu'une « combinaison de coïncidences et de phrases similaires de personnes ayant des expériences et des intérêts similaires ».

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Je ne sais pas non plus qui est Satoshi, et je pense que c’est une bonne chose pour Bitcoin que ce soit le cas, car cela l'aide à rester perçu comme une nouvelle classe d’actifs, la marchandise numérique mathématiquement rare. Adam Back

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Sources : New York Times, Adam Back

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