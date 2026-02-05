Affaire Epstein : le développeur de Bitcoin Core, Luke Dashjr, demande la démission d'Adam Back

Luke Dashir, un développeur de Bitcoin Core, demande la démission d’une autre figure centrale de Bitcoin : Adam Back. Le PDG de Blockstream aurait visité l’île de Jeffrey Epstein, selon les emails publiés ces derniers jours.

Les liens entre Adam Back et Jeffrey Epstein

Le réseau d’influence du pédocriminel et trafiquant sexuel Jeffrey Epstein a été révélé par des milliers d’emails publiés par le département de la Justice des États-Unis au cours du week-end. On savait déjà que le millionnaire s’intéressait au réseau Bitcoin, on sait désormais qu’il aurait été directement en contact avec certaines entités.

Jeffrey Epstein a notamment investi dans la société d’Adam Back, Blockstream, au cours de l’année 2014. Adam Back est également l’inventeur de Hashcash, un protocole considéré comme précurseur de Bitcoin.

Adam Back aurait été invité sur l’île de Jeffrey Epstein en 2014, le lieu où ont été commis une grande partie des crimes du pédocriminel. Selon des échanges d’emails révélés par la Justice américaine, Epstein aurait confirmé à un autre développeur, Amir Taaki, qu’il aurait « reçu Andy Back sur mon île ce week-end ».

👉 Pour aller plus loin – Epstein a-t-il manipulé le Bitcoin ?

En réaction à la publication des emails, Adam Back a confirmé avoir reçu un investissement de la part de Jeffrey Epstein, sans préciser s’il avait visité l’île privée. Il a par ailleurs confirmé que les fonds d’Epstein avaient été désinvestis suite à un conflit d’intérêts :

Blockstream n’a pas de connexion financière directe ou indirecte avec Jeffrey Epstein ou ses biens.

Adam Back et Epstein : Luke Dashjr appelle à sa démission

Le silence d’Adam Back sur son éventuelle visite de l’île a été noté. D’autant plus qu’à cette époque, Jeffrey Epstein avait déjà été identifié en tant que pédocriminel. En 2008, il avait été poursuivi pour exploitation sexuelle de mineures. Suite à un accord de plaidoyer avec le procureur, il avait écopé de 18 mois de prison.

Autrement dit, Adam Back ne pouvait ignorer la réputation du millionnaire. C’est en tout cas ce que suggère Luke Dashjr, un développeur prominent de Bitcoin Core, qui a participé à la création de Blockstream :

[Adam Back] devrait envisager de démissionner de toutes ses fonctions d’autorité et de présenter ses excuses à l’ensemble des développeurs, des investisseurs et des Bitcoiners qu’il a induits en erreur tout au long de son parcours.

🌐 Dans l’actualité –

Dossiers Epstein : DSK arrêté après avoir découvert que les réserves d’or de Fort Knox étaient vide ?

Adam Back n’a pas répondu aux sollicitations de la presse depuis son communiqué. Il n’est par ailleurs pas la seule figure des cryptomonnaies à être citée dans les dossiers Epstein. Le nom du cofondateur de Tether, Brock Pierce, y apparaît 1 801 fois. Les emails révèlent également que Jeffrey Epstein avait investi dans Coinbase à ses débuts.

Alors que les 300 gigabits de documents continuent d’être examinés, et alors que d’autres emails n’ont toujours pas été publiés par le département de la Justice, la question reste posée : jusqu’où est allé l’empire de Jeffrey Epstein ?

Source : Jmail

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.