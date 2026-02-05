Dossiers Epstein : DSK aurait été arrêté après avoir découvert que les réserves d’or de Fort Knox étaient vide ? Cette théorie refait surface

Les fichiers Epstein récemment publiés contiennent un mail relayant un article controversé : la chute de Dominique Strauss-Kahn aurait été déclenchée après qu’il ait mis au jour une possible disparition de l’or stocké à Fort Knox. Une hypothèse non prouvée, mais relancée par cette étrange trace numérique.

La chute de Dominique Strauss-Kahn a-t-elle été orchestrée par Epstein en réaction à une découverte sur les réserves de Fort Knox ?

Les dossiers Epstein continuent de livrer des révélations touchant de nombreuses personnalités et organisations influentes de la finance, de la technologie et de la géopolitique. Des e-mails, datés de 2011 à 2017, dévoilent les liens du milliardaire avec des figures influentes de l’écosystème Bitcoin, telles qu’Adam Back ou Micheal Saylor.

On y découvre des discussions sur le développement de cryptomonnaies, des échanges avec les développeurs de Bitcoin Core, et même des allusions directes à ses contacts avec les « fondateurs » de Bitcoin. Plus largement, ces dossiers soulignent l'implication d’Epstein dans presque tous les pans de l'économie, de Bitcoin au monde bancaire en passant même par les réserves d'or des États-Unis.

Dans les nouveaux dossiers Epstein publiés il y a quelques semaines, l’ancien président du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, est mentionné à plusieurs reprises.

Il semblerait que Jeffrey Epstein et certains de ses contacts suivaient l'affaire DSK de procès. Des internautes ont même retrouvé un e-mail reçu par le milliardaire, relayant un article liant l’arrestation de Strauss-Kahn à une découverte concernant les réserves d’or américaines.

Dossier Epstein EFTA00719240

Cet article, publié au mois de juin 2011 par le média aujourd’hui inactif The European Union Times, affirme que Strauss-Kahn, alors président du FMI et favori de la primaire socialiste, n’aurait pas été arrêté pour agression sexuelle, mais pour avoir mis la main sur des informations remettant en cause la composition des réserves d’or de Fort Knox.

Le site, reconnu comme complotiste, ne s’appuie sur aucune preuve vérifiable. Toutefois, le fait de retrouver cet article dans les dossiers Epstein, associé à d’autres échanges portant sur l’affaire, ravive les soupçons sur la théorie.

Les interlocuteurs d’Epstein lui auraient-ils réellement transmis ce document si cette théorie était totalement infondée ?

Pour rappel, Elon Musk, lors de sa participation au gouvernement avec son bureau DOGE, avait annoncé s’être rendu à Fort Knox pour y effectuer un audit des réserves d’or. Depuis sa visite, aucune information n’a été communiquée sur ses trouvailles.

Que dit la théorie du European Union Times ?

Tout commencerait par un rapport des services secrets russes, remis à Vladimir Poutine, affirmant que les réserves d’or des États-Unis seraient soit inexistantes, soit composées de faux lingots.

En tant que président du FMI, Strauss-Kahn échangeait régulièrement avec différents États. Parmi les rares à réclamer un audit des réserves de Fort Knox, DSK aurait commencé à nourrir de sérieux soupçons lorsque les États-Unis ont pris du retard dans la livraison de 191,3 tonnes d’or promises au FMI.

Selon cette version, DSK aurait fait part de ses inquiétudes à des membres de l’administration Obama. Peu après, des agents de la CIA lui auraient transmis des preuves montrant que l’or américain avait disparu.

Strauss-Kahn aurait alors tenté de quitter discrètement les États-Unis, mais a été arrêté en chemin.

La théorie avance que l’affaire d’agression sexuelle sur Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel, aurait été orchestrée pour justifier son interpellation, sans exposer les véritables raisons liées à Fort Knox.

Aucune preuve publique et vérifiable ne permet de valider cette hypothèse. Elle doit donc être prise avec précaution. Cependant, tous les dossiers Epstein n’ayant pas encore été rendus publics, certains évoquent la possibilité de futures révélations ou au contraire, d’une censure définitive sous l’administration Trump.

Sources : Dossiers Epstein, EFTA00719240

