La plupart des analystes sont désormais baissiers sur le prix du Bitcoin (BTC)

En agrégeant le sentiment des principaux analystes sur le prix du Bitcoin (BTC), cet indice révèle désormais un biais baissier chez la plupart des observateurs. Qu'en penser ?

Les analystes sont baissiers sur le cours du Bitcoin (BTC), selon cet indice

Lorsqu'il est question de déterminer la direction des prix, chaque analyste y va de son propre avis, donnant dès lors du fil à retordre à l'observateur extérieur pour s'y retrouver. En outre, tout analyste a ses propres biais, ce qui peut remettre en doute la crédibilité des prédictions, notamment en cas d'excès d'euphorie ou de pessimisme.

Pour tenter d'aller au-delà du bruit ambiant, l'outil d'agrégation Unbias recense l'avis du « top 1% des analystes crypto parmi des dizaines de milliers », grâce à l'intelligence artificielle, de manière à proposer un consensus sur le prix du Bitcoin (BTC) et celui de l'Ether (ETH).

Sur plus de 250 analystes suivis, le sentiment plonge à présent dans un biais baissier sur une échelle journalière et hebdomadaire, là où il reste encore neutre à 30 jours et légèrement positif à 3 jours :

Consensus des analystes sur le marché crypto

En mettant en relation le prix du BTC au consensus de ces analystes, nous pouvons voir que les changements d'avis coïncident régulièrement avec des retournements de tendance, même si le taux d'erreurs reste non négligeable, ne permettant dès lors pas de suivre cet indice les yeux fermés :

Sentiment des analystes sur le cours du BTC

Parmi les analystes retenus dans l'agrégation de ces données, nous retrouvons des noms qui reviennent régulièrement, tels que l'analyste Willy Woo, James Seyffart de Bloomberg, David Duong de Coinbase ou bien Arthur Hayes. Alors que le consensus d'Unbias oscille entre un sentiment neutre et baissier, le prix d'un bitcoin, lui, affiche 70 850 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 7,3 % au cours des dernières 24 heures.

Comme souvent, nous tenons aussi à alerter sur le fameux adage selon lequel les conseilleurs ne sont pas les payeurs et vous invitons à ne pas prendre plus de risques que nécessaires dans de telles phases de volatilité.

Source : Unbias

