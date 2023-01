Blockstream lève 125 millions de dollars pour développer ses opérations de mining

Malgré les tempêtes qu’ont connues les mineurs de Bitcoin (BTC) tout au long de l’année 2022, Blockstream reste confiante dans l’écosystème. La société d’Adam Back vient en effet de lever 125 millions de dollars pour développer ses opérations de mining.

Blockstream mise sur le mining de cryptomonnaies

Selon l’annonce de Blockstream, cette levée de fonds servira spécifiquement à développer ses services de « colocation de mining » pour les acteurs institutionnels. Elle fait suite à une précédente levée de fonds en août dernier, qui avait permis de développer des infrastructures de mining de cryptomonnaies. L’acquisition de Spondoolies avait notamment permis à l’entreprise de produire ses propres mineurs ASIC.

Blockstream propose à ses clients de « louer » ses mineurs ASIC pour un temps donné, afin de produire du Bitcoin (BTC). Selon l’entreprise, il y a une forte demande pour ce type de services :

« Blockstream utilisera cette levée de fonds […] pour étendre ses infrastructures de mining afin de répondre à la forte demande des institutionnels pour ces services de hosting. »

Blockstream survit à une année difficile

Les sociétés liées au mining de Bitcoin ont été particulièrement touchées par les crises successives de 2022. On se rappelle ainsi que Core Scientific – un des plus gros concurrents de Blockstream – a officiellement mis la clé sous la porte il y a quelques semaines. Et le géant Argo Blockchain a frôlé la faillite, et été sauvé par Galaxy Digital.

Rien d’étonnant à cela : en 2022, les mineurs ont été asphyxiés par la baisse du cours du BTC, ce qui a mécaniquement fait baisser le hashrate. Résultat : les machines consacrées au mining ont vu leurs prix baisser de 80% depuis leurs sommets de 2021. Mais tout cela ne semble pas avoir fondamentalement impacté Blockstream, comme le précise le communiqué :

« Avec 500 mégawatts en développement, Blockstream est l’un des plus gros opérateurs de mining de Bitcoin. Blockstream va aussi étendre ses produits de mining basés sur l’énergie renouvelable, et continuer à développer son propre mineur de Bitcoin. »

Selon Adam Back, le PDG de Blockstream qui fait partie du mouvement cypherpunk, cette année a montré à l’écosystème la nécessité de se défaire de tierces parties :

« 2022 a été ponctuée d’échecs de la part de multiples acteurs et protocoles centralisés, ce qui a conduit à un apprentissage sur les marchés : la valeur fondamentale des blockchains réside dans la réduction du besoin de s’appuyer sur des tierces parties. »

Source : Blockstream, communiqué

