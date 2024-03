La difficulté de mining de Bitcoin (BTC) a atteint un record absolu

Il est désormais plus difficile que jamais de miner un bloc de Bitcoin (BTC). Comment expliquer cette évolution et qu’augure-t-elle, en amont du halving ?

La difficulté de mining de Bitcoin atteint un record absolu

La difficulté de mining du réseau Bitcoin correspond à l’effort qui doit être fait par les mineurs pour créer un bloc. Elle est ajustée automatiquement toutes les 2 semaines, afin de garantir un délai de production des blocs plus ou moins régulier. Et cette fois, elle a atteint un record absolu.

La difficulté de mining du réseau Bitcoin vient en effet de prendre 5,79 %, pour atteindre un seuil jamais connu de 83 950 milliards. Depuis le début de l’année 2024, le réseau a connu 2 ajustements à la baisse et 4 ajustements à la hausse de la difficulté.

Évolution de la difficulté de mining de Bitcoin depuis un an

Cette hausse est due à la progression du hashrate, c’est-à-dire la puissance de calcul, utilisée sur le réseau Bitcoin. Le hashrate a connu un pic le 12 mars dernier, à 628 exahash par seconde (EH/s). Ou pour dire les choses autrement, les mineurs n’ont jamais alloué autant de puissance au réseau Bitcoin.

Comment expliquer cette progression ?

Si la difficulté de mining augmente jusqu’à un record, c’est donc que les mineurs ont afflué sur le réseau. La raison est simple : le cours du Bitcoin ayant atteint lui aussi de nouveaux records, il est particulièrement rentable de participer à la sécurisation du réseau en ce moment. La difficulté de mining ne fait donc que s’ajuster à cette demande, afin de maintenir un rythme de production des blocs égal.

L’autre facteur, c’est bien sûr l’approche du halving. Dans environ un mois, les récompenses de minage seront divisées par 2 sur le réseau BTC. Les mineurs ont donc tout intérêt à profiter des récompenses actuelles, avant que celles-ci ne soient diminuées. Cela peut donc aussi expliquer l’afflux.

Toujours est-il que cela montre la santé du réseau de paiement… Mais aussi sa grande sécurité. Plus les mineurs sont nombreux, plus il y a de hashrate, et plus le Bitcoin est protégé d’attaques. Il a par ailleurs atteint un stade où il est désormais à l’abri d’une attaque des 51 %, selon des publications récentes.

