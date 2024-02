Employés de l’éducation le jour, mineurs de Bitcoin (BTC) la nuit ? C’est la stratégie adoptée par deux responsables d’un groupe scolaire de Californie, qui faisaient usage des ressources locales pour s’enrichir. Ils viennent de plaider coupable.

Une ferme de mining secrète placée dans une école

Jeffrey Menge était surveillant général et son collègue Eric Drabert était responsable de l’informatique. Les 2 hommes ont conduit plusieurs activités illégales au sein d’un groupe scolaire local, qui compte plusieurs écoles.

Ils ont notamment détourné des fonds via une entreprise détenue par Jeffrey Menge, en utilisant un pseudonyme. Cela leur permettait ainsi de créer de fausses factures.

Mais leurs méfaits ne se sont pas arrêtés à cela : ils ont aussi créé une ferme de mining grâce aux fonds du groupe scolaire. S’accaparant des cartes graphiques de pointe, ainsi que d’autres ressources, ils ont mis en place de l’équipement de manière secrète.

Le district dans lequel opéraient les 2 hommes comporte 10 écoles, mais on ne sait pas quelle était l’ampleur de cette opération. La manœuvre a augmenté de manière drastique la consommation d’électricité du groupe scolaire.

Rénovations, voitures de luxe et achats personnels

Au total, Jeffrey Menge aurait détourné entre 1 et 1,5 million de dollars. Quant à Eric Drabert, il serait reparti avec 250 000 à 300 000 dollars. Les deux hommes auraient utilisé ces fonds pour des rénovations et des voitures de luxe, parmi d’autres achats. On ne connaît pas la somme en cryptomonnaies qui a été générée par les opérations de minage. Jeffrey Menge et Eric Drabert ont tous les deux plaidé coupable il y a quelques jours.

Ce n’est pas la première fois qu’une ferme de mining illégale est dissimulée dans des bâtiments officiels, pour faire usage de l’électricité. Toujours aux États-Unis, un homme habitant le Massachusetts avait été arrêté pour avoir caché de l’équipement de mining dans un lycée. En Pologne, ce sont des employés de la Cour suprême qui avaient eu la même idée. La pratique illégale semble donc avoir fait des émules.

Source : U.S. Attorney’s Office, Eastern District of California

