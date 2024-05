Guerre du minage de BTC : Riot Platforms souhaite racheter un concurrent pour presque 1 milliard de dollars

La société américaine Riot Platforms a officialisé son intention de racheter son concurrent canadien Bitfarms dans une transaction valorisée à 950 millions de dollars. Cette proposition audacieuse vise à créer la plus grande société de minage de Bitcoin cotée en bourse au monde.

Riot Platforms : une mastodonte dans le minage de Bitcoin (BTC)

Riot Platforms, une entreprise américiane spécialisée dans le minage de Bitcoin (BTC), souhaite racheter son concurrent canadien Bitfarms à un prix alléchant. Cette offre, dont le montant n'a pas été divulgué, intervient après une première proposition privée rejetée à fin du mois d’avril par l'entreprise canadienne.

Riot Platforms, déjà actionnaire principal de Bitfarms avec 9,25 % des parts, propose une combinaison d'actions et de cash aux actionnaires de Bitfarms.

Cette offre valoriserait l'entreprise Bitfarms à environ 950 millions de dollars, soit une prime de 24 % par rapport à la moyenne pondérée sur un mois du cours de son action (en date du 24 mai 2024). Les actionnaires de Bitfarms détiendraient alors environ 17 % de la société fusionnée.

Selon Riot Platforms, cette opération permettrait aux actionnaires de Bitfarms de bénéficier d'un potentiel de création de valeur plus fort dans le futur, notamment en participant à une société financièrement et commercialement plus forte, dotée d'une stratégie claire et dirigée par une équipe de direction expérimentée et reconnue.

Cette tentative de rachat survient alors que Bitfarms est en pleine recherche d'un nouveau président-directeur général. L'entreprise a annoncé ce recrutement fin mars, l'ancien PDG Geoffrey Morphy se disant « confiant dans la capacité de l'équipe dirigeante à atteindre nos objectifs de croissance pour 2024 ». Cependant, un revirement de situation est intervenu au sein de l'entreprise.

Le 10 mai, Geoffrey Morphy a intenté un procès contre la société pour rupture de contrat, licenciement abusif, réclamant 27 millions de dollars de dommages et intérêts. L'entreprise Bitfarms l'a licencié le 13 mai et a nommé le président du conseil d'administration et cofondateur Nicolas Bonta pour assurer l'intérim.

Bitfarms : des performances financières mitigées

Riot Platforms profite de cette instabilité pour pointer du doigt la direction actuelle de Bitfarms et son instabilité pour les investisseurs.

« Les nouvelles allégations portées dans le procès intenté par l'ancien PDG de Bitfarms, si elles sont exactes, soulèvent de sérieuses questions quant à l'engagement de certains dirigeants et administrateurs à agir dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires. »

Avec cette annonce, l'entreprise Riot Plateforms expose explicitement les co-fondateurs de Bitfarms Nicolas Bonta et Emiliano Grodzki.

Riot Plateforms a également annoncé qu'elle demanderait la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de Bitfarms après l'assemblée générale annuelle du 31 mai, afin de « nommer de nouvelles personnes qualifiées et indépendantes au conseil d'administration de Bitfarms ».

Sur le plan financier, les résultats de Bitfarms pour 2023 ont été décevants par rapport à l'année précédente.

L'entreprise avait entamé une modernisation technique coûteuse en prévision du halving du Bitcoin (BTC). Les analystes s'attendaient à de meilleures performances post-halving, mais les bénéfices d'avril ont chuté de 29 % par rapport à l'année précédente.

À l'inverse, Riot Platforms a vu son revenu net exploser de 131 % au premier trimestre 2024 pour atteindre 211 millions de dollars.

Si le rachat aboutissait, la société combinée serait la plus grande entreprise de minage Bitcoin cotée en bourse. Elle disposerait d'environ 1 GW de capacité électrique et 19,6 EH/s de capacité de minage, pouvant atteindre 1,5 GW de capacité électrique et 52 EH/s de capacité de minage d'ici la fin de l'année.

Source : Riot Platforms

