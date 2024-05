Minage de Bitcoin (BTC) et électricité : l’Amérique latine serre la vis aux cryptomonnaies

L’accès à l’électricité est un enjeu pour certains pays d’Amérique latine, avec un réseau électrique souvent instable. Face à cela, plusieurs gouvernements ont commencé à faire la chasse aux fermes de mining. Décryptage.

L’Amérique latine durcit le ton face aux mineurs de Bitcoin ?

L’Amérique latine est parfois considérée comme un berceau d’adoption pour les cryptomonnaies, à cause de l’inflation élevée qui touche plusieurs économies, et qui pousse les habitants à trouver des alternatives aux monnaies fiat. Par ailleurs, les coûts de l’électricité peuvent être comparativement bas. Mais le minage de Bitcoin (BTC) peut avoir un effet sur les réseaux électriques, qui sont souvent instables.

Au Venezuela, on apprenait la semaine dernière que le gouvernement avait coupé l’électricité aux mineurs – légaux ou non. Sur fond de scandale de corruption, Caracas avait décidé que le minage de Bitcoin était trop coûteux en énergie. Ces derniers jours, les saisies se sont enchaînées : au total, ce sont plus de 17 000 machines qui ont été déconnectées du réseau Bitcoin.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

Le ministère de l’Énergie, ainsi que la société d’électricité nationale Corpoelec, ont alerté sur les coupures presque constantes dans certaines régions du pays. Et pour le Paraguay, le scénario est le même. Les autorités ont commencé à saisir des machines qui minent du Bitcoin de manière illégale.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le ton se durcit dans la région

Selon ABC, plusieurs fermes de mining illégales qui faisaient usage de l’intelligence artificielle ont été démantelées au Paraguay, et plusieurs centaines de machines ont été saisies. Des amendes seront distribuées aux personnes responsables, afin de compenser l’électricité qui a été volée.

👉 Retrouvez notre guide – Comment devenir mineur de bitcoin ?

Par ailleurs, une loi est en cours d’élaboration par le gouvernement local, afin de mieux encadrer le secteur. Elle envisage de fortes peines de prison pour les mineurs qui s’installent de manière illégale sur le territoire, allant jusqu’à 10 ans au total.

En Argentine, le scénario est similaire. En mars dernier, une vaste opération de mining illégale avait été démantelée. Elle était cachée derrière une fausse façade de supermarché, et avait permis de générer 1,25 million de dollars.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

D’autres régulations qui se mettent en place

Au Brésil, ce sont plutôt les sociétés cryptos qui sont observées en ce moment. Celles-ci seront davantage encadrées : la Banque centrale du pays vient en effet de publier un plan de régulation. Comme dans d’autres territoires, ce sont les stablecoins en particulier qui sont visés.

👉 Dans l’actualité également – Les mineurs de Bitcoin (BTC) seraient désormais 54 % à utiliser de l’énergie renouvelable

L’Amérique latine est une région notable pour l’adoption des cryptomonnaies. La firme Chainalysis avait ainsi ajouté le Brésil et l’Argentine dans son classement des pays ayant le plus adopté les cryptomonnaies en 2023. La prise en compte de ces actifs relativement nouveaux est donc en cours.

Sources : Chainalysis, ABC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.