Le Salvador intensifie ses efforts pour stimuler l'adoption du Bitcoin : Quelles sont ses dernières initiatives ?

Le 9 juin 2021 fut un grand jour pour l’histoire du Salvador. Ce jour-là, le Salvador devenait le premier pays au monde à accorder au Bitcoin le statut de monnaie légale. Depuis lors, le pays a parcouru un long chemin. Examinons de plus près les initiatives récentes.

La première trésorerie d’Etat transparente et vérifiable par tous grâce au BTC

Les temps où les manipulations et les mensonges étaient monnaie courante sont révolus avec Bitcoin. Contrairement aux systèmes basés sur l'argent fiat, souvent opaques pour les citoyens, les registres distribués des blockchains sont totalement transparents et accessibles au grand public.

Ainsi, un pays comme le Salvador, ayant adopté Bitcoin comme monnaie légale, peut désormais exposer ouvertement ses réserves en BTC à travers des outils tels que le Bitcoin office sur l’explorateur mempool ou encore le Portfolio tracker du président Nayib Bukele.

Figure 1 - Suivi du wallet Bitcoin du Salvador

La nation d’Amérique centrale détient à ce jour près de 5 766 BTC, soit environ 395 millions de dollars au cours actuel du Bitcoin. Autrement dit, depuis le 6 septembre 2021, le Salvador a acquis ses Bitcoins à un prix moyen de 43 244 dollars. Cela constitue une plus-value de 58 % sur cette moyenne lissée, ce qui représente tout de même 74 millions de dollars.

👉 Pour approfondir – Le Salvador lance un explorateur de blockchain permettant de suivre ses adresses Bitcoin

Une inspiration porteuse d'espoir pour les pays voisins.

Ce 23 mai dernier, des hauts responsables de la National Securities Commission (CNV) d’Argentine ont rencontré la Commission of Digital Assets du Salvador afin d’échanger sur l’utilisation des cryptomonnaies.

Le Salvador s'est imposé comme l'un des pays leaders, non seulement dans l'utilisation du Bitcoin, mais il s'est également distingué dans le monde des crypto-actifs. Il a créé une commission spécifique, […] et dispose donc d'une expérience très précieuse pour la CNV en ce moment.

président de la CNV, Roberto E. Silva

Ces répercussions ont toutefois un effet d'onde de choc bénéfique dans toute l'Amérique latine.

Du Panama, où le parlementaire Gabriel Silva a exprimé son soutien au Salvador sur Twitter, au Brésil, où Fábio Ostermann a attiré l'attention avec ses « yeux lasers », en passant par le Mexique, où la proposition de réglementation des cryptomonnaies d'Eduardo Murat Hinojosa suscite un vif intérêt, tous manifestent une grande curiosité envers cette technologie révolutionnaire aux multiples facettes.

1 Bitcoin par jour : un pari sur l’avenir économique du pays

Lancé en novembre 2022, le programme « 1 Bitcoin par jour », montre la volonté inébranlable du Salvador de montrer au monde entier sa volonté d’intégrer durablement le Bitcoin dans le tissu économique national.

Figure 2 - Historique du solde des BTC détenus par le Salvador

Outre sa stratégie de « HODL » consistant à conserver à long terme les Bitcoins acquis, le pays s'est donc également lancé depuis ce jour-là dans la pratique du Dollar Cost Averaging (DCA).

Pionnier dans l’utilisation d’énergies vertes

Le Salvador a extrait un total de 474 BTC depuis 2021, et ce en utilisant uniquement de l’énergie géothermique volcanique.

Le pays a extrait cette énergie du volcan Tecapa en exploitant près de 300 processeurs miniers. Cela aurait permis au pays d’allouer seulement 1,5 mégawatts (MW) pour l’extraction de Bitcoin, sur les 102 MW produits par la centrale électrique étatique.

👉 Pour en savoir plus – Bitcoin : en 3 ans, le Salvador a miné 474 BTC grâce à l’énergie volcanique

Attiser la curiosité des investisseurs étrangers

La semaine dernière a été marquée par l’annonce d’un pool minier Bitcoin visant à poursuivre la décentralisation de l'exploitation minière de BTC à travers le monde. Ce projet est soutenu par le fondateur de Block, Jack Dorsey. L'entité nouvellement établie à cet effet, Ocean Mining, aura son siège social dans la capitale nationale, San Salvador.

L'actualité du Salvador a également été marquée par la visite de Cathie Wood, la PDG d'ARK Invest. Cette dernière et l'économiste Art Laffer ont évoqué les projets de Nayib Bukele visant à utiliser Bitcoin et l'intelligence artificielle (IA) pour dynamiser ses réformes économiques et éducatives.

Le Salvador se positionne comme un hub international axé sur Bitcoin et ses principes. Grâce à des initiatives comme la transparence et l’ouverture aux technologies de rupture, le pays se positionne comme un pionnier, permettant d’éclairer la voie aux autres acteurs curieux.

Sources : Nayib Bukele Portfolio Tracker ; Reuters

