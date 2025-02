Réserve stratégique en Bitcoin : pourquoi et surtout pour qui ?

Qui profiterait d'une réserve stratégique en Bitcoin ? Les petits pays comme le Salvador en quête d'indépendance ? Les grands pays comme les États-Unis, soucieux de conserver leur pouvoir sur l'économie mondiale ? Ou les investisseurs, qui verraient le prix des cryptomonnaies exploser ? Enquête.

Donald Trump et la promesse d'une réserve stratégique en Bitcoin

Depuis l’élection de Donald Trump, un nouvel espoir est né : celui de voir les pays du monde adopter des réserves stratégiques en Bitcoin.

Vous avez peut-être la chance d’être arrivé récemment dans les cryptos. La chance, parce que vous avez vu le meilleur : les entreprises se lancent dans l’aventure, les banques utilisent la blockchain et BlackRock vend un ETF Bitcoin spot. La chance aussi de voir la meilleure partie de Gary Gensler : son départ.

Les plus anciens savent que le chemin parcouru a été long. Même avant la croisade anti-crypto de Joe Biden, ce n’était pas une partie de plaisir d’être dans la cryptomonnaie. Si vous arriviez à éviter les scams, les krachs catastrophiques et les projets mort-nés, il fallait ensuite affronter votre conseiller bancaire, choqué de vous voir disposer de votre argent librement, votre famille et ses questions teintées d’ironie, et vos amis partagés entre la compassion et la pitié.

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît la valeur des cryptomonnaies. Mais quelle place vont-elles prendre dans l’économie du XXIe siècle, et peuvent-elles accéder à la consécration ?

La ruée vers l’or (numérique)

Dans le Web3, il y a une infinité de projets qui utilisent tous la blockchain de différentes manières. Cependant, ces projets ont un point commun : ils dépendent du Bitcoin. Pas directement, mais la valeur du Bitcoin reflète celle du marché crypto. Quand le prix du Bitcoin augmente, il entraîne avec lui le reste des cryptomonnaies, et quand il chute, les altcoins saignent.

Corrélation entre les altcoins et le Bitcoin, exprimé dans un score allant de 0 (aucune corrélation) à 1 (corrélation parfaite)

Pour cette raison, tout le monde a envie de voir le Bitcoin réussir. Il est différent des autres cryptomonnaies : il appartient à personne et à tout le monde. Selon Denis Barrier, Directeur Général de Cathay Innovation, c’est un peu comme une matière première, comme de l’or ou du pétrole.

La solution ultime pour sécuriser le marché crypto, ce serait que le Bitcoin soit reconnu comme une matière première au-delà du petit cercle des visionnaires qui ont déjà compris sa puissance, dont vous faites peut-être partie si vous lisez ces lignes.

Un marché sécurisé, c’est un marché moins volatil et plus stable, dans lequel on peut construire et attirer les géants de l’économie. Cette stabilité, ou plutôt maturité, est avant tout une question d’image : les investisseurs institutionnels ont besoin d’être rassurés.

Quelle meilleure image que celle de « l’or numérique » ? Bon, soyons honnêtes, cette expression est utilisée à toutes les sauces. Le pétrole est l’or noir, l’eau est l’or bleu, et les datas sont l’or… numérique ?

Comment faire accepter l’or numérique ?

La formule « or numérique » – le vrai, le Bitcoin – est belle, mais elle ne suffit pas.

Il faut aller plus loin : il faut que l’or numérique remplace l’or physique. Car ce n’est pas juste une énième ressource un peu rare, c’est la ressource absolue, limitée à 21 millions d’exemplaires, dont aucun pays ne possède de stock prédéfini et que personne ne peut censurer – en théorie. C’est l’ultime ressource universelle.

Pourquoi remplacer l’or physique ? Parce que l’or physique ne reflète plus la réalité du monde. Après des siècles de domination, certains pays possèdent la majorité des stocks. Le jeu est fini. Vouloir accéder au Graal de l’or physique pour les économies émergentes, c’est comme rentrer dans une partie de Monopoly où toutes les propriétés ont déjà été achetées.

L’or numérique – le Bitcoin – redistribue les cartes.

Par exemple, les 10 pays qui possèdent les plus grandes réserves d’or sont, dans l’ordre :

États-Unis, Allemagne, Italie, France, Russie, Chine, Suisse, Inde, Japon, Pays-Bas.

Ce classement est proche des pays avec le PIB le plus élevé d’il y a 24 ans :

États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Chine, Italie, Mexique, Canada, Espagne.

En revanche, voici les 10 économies qui connaissent les croissances les plus fortes en 2024 :

Chine, Inde, Indonésie, Singapour, Brésil, Espagne, Russie, Arabie saoudite, États-Unis, Turquie.

Face à ces chiffres, on peut se demander pourquoi les pays émergents, qui profitent enfin de l’égalité des chances permise par le capitalisme, voudraient rejoindre une partie déjà finie de Monopoly. Autrement dit, pourquoi voudraient-ils reconnaître l’or physique comme la réserve de valeur universelle ? Cela signifierait acheter l’or aux pays anciennement puissants, ou acheter de l’or dans un marché dominé par ces pays qui peuvent manipuler le cours, à la hausse ou à la baisse.

C’est dans ce contexte que l’or numérique – le Bitcoin – se démarque. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin a séduit en premier des pays comme le Salvador ou le Bhoutan.

Les premiers pas vers la consécration – le Salvador en 2021

Le Salvador est un petit pays d’Amérique Centrale avec une population de 6,3 millions d’habitants et un PIB de 29 milliards de dollars en 2021. Trois quarts de son économie reposent sur les exportations, en majorité à destination des États-Unis – 32 % – et du Guatemala – 19 %. Comme de nombreux pays d’Amérique Centrale, le Salvador repose presque exclusivement sur le dollar américain.

Structure des échanges du Salvador, exportations et importations, décembre 2022

Donc, dans une partie de Monopoly mondiale, le Salvador n’a aucun d’espoir de gagner ni même de survivre. Économiquement parlant, c’est une colonie américaine. Quelle alternative ? Le Bitcoin.

La stratégie Bitcoin du Salvador s’articule autour de 3 axes qui sont très importants, puisque ce sont les 3 manières principales dont disposent les pays et les personnes pour tirer profit du Bitcoin. Et donc, ce sont les 3 arguments principaux que les défenseurs des cryptomonnaies devraient avancer pour convaincre leurs proches, leurs investisseurs ou leurs hommes politiques de se lancer dans l’aventure.

1 – Utiliser le Bitcoin comme valeur de réserve pour garantir indépendance et souveraineté

Ce que le monde entier a retenu du Bitcoin Act (Bitcoin Ley) de Nayib Bukele, président du Salvador et autoproclamé « dictateur le plus cool du monde », c’est la reconnaissance de l’or numérique comme monnaie légale.

C’est la première fois qu’un nouvel actif accède à ce statut depuis que nous utilisons des métaux précieux ou des billets de banque. C’est une décision d’autant plus forte pour un pays dont l’économie dépend autant du dollar : reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale est un acte de libération pour le Salvador.

L'inflation, un problème mondial

Reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale permet de sortir du choix binaire entre une monnaie faible et une monnaie étrangère.

Une monnaie faible est une monnaie exposée à la volatilité, à la spéculation et aux influences étrangères. C’est une perte de souveraineté qui pousse vers la deuxième option : la monnaie étrangère.

Une monnaie étrangère, comme le dollar, est une monnaie dont la création, la gestion, le contrôle de la liquidité et de l’inflation sont dictés par une banque centrale étrangère qui cherche avant tout à protéger sa propre économie. C’est une absence totale de souveraineté.

Le Bitcoin offre une alternative.

2 – Créer et acheter du Bitcoin pour diversifier et développer son économie

Sur ce point, le Salvador a adopté une double stratégie : produire du Bitcoin, avec l’énergie volcanique dont il dispose, et en acheter.

L’avantage du Bitcoin pour un pays comme le Salvador est que tout le monde peut en produire. Pas besoin d’avoir une mine d’or ou des gisements de pétrole.

Constituer une réserve stratégique de Bitcoin permet à ce pays de posséder un stock de Bitcoin, et pas seulement de l’utiliser. Il devient donc acteur de cette « banque centrale partagée » que représente le Bitcoin.

Comme le Bitcoin est utraliquide et possède un marché mondial ouvert 24 heures sur 24 où il peut être acheté et vendu, il joue parfaitement le rôle d’actif de réserve, au même titre que les avoirs de réserves de change qu’on retrouve sur les comptes d’une banque centrale.

Enfin, le Bitcoin prend de la valeur par nature, puisque sa quantité est limitée et que le nombre d’utilisateurs et de détenteurs augmente. C’est donc une source de création de richesse qui peut soutenir l’économie, le PIB, la croissance, et attirer des investissements étrangers ou simplement réduire le coût de la dette. En effet, on prête à moindre frais à un pays en bonne santé économique.

Le Salvador a donc constitué une réserve en Bitcoin pour diversifier et renforcer son économie.

3 – Attirer les capitaux et les entreprises

Pour finir, le point le plus important et le plus concret : devenir un hub mondial de cryptomonnaie permet de se faire une place dans le club très privé des centres économiques mondiaux. De même que Dubaï attire les entreprises du monde entier, le Salvador devient le centre des affaires pour les entreprises crypto.

Il n’a pas suffit d’accepter le Bitcoin comme monnaie légale pour ça : le Salvador a également mis en place des infrastructures financières autour – comme la possibilité de payer des impôts en BTC – ou simplement des exonérations de taxes pour les gains liés aux cryptomonnaies.

Une stratégie qui porte ses fruits, puisque aujourd’hui le géant de la crypto Tether (USDT) a élu domicile au Salvador. Une attractivité qui était loin d’exister en 2021, avant le virage Bitcoin de Nayib Bukele. Attirer les entreprises développe mieux l’économie qu’un investissement, quel que soit l’actif.

La « Bitcoin Ley » a donc développé l’économie du Salvador et attiré des entreprises et des capitaux. Elle a aussi permis de s’affranchir du pouvoir des pays étrangers, du FMI ou des États-Unis. Grâce au Bitcoin, le Salvador a retrouvé une forme d’indépendance économique et politique.

Changement de statut pour le Salvador

Ce petit pays d’Amérique Centrale est donc devenu un centre économique mondial. Les barons du FMI ont laissé faire, partagés entre curiosité et observation. Curiosité, parce que beaucoup misaient sur l’échec total de cette stratégie. Observation, parce que d’autres pensaient déjà à imiter le Salvador.

Le FMI a regardé le Salvador avec interrogation lors du virage Bitcoin en 2021

Pas forcément pour faire les mêmes choix – légaliser le Bitcoin comme moyen de paiement – mais plutôt voir comment faire pour sortir du triptyque FMI - dollar - inflation.

Depuis que Nayib Bukele a lancé le pavé dans la mare, de nombreux pays se sont réveillés. Brésil, Bhoutan, France, Union européenne, Allemagne… Le nombre de politiciens ayant pris position pour défendre l’idée d’une réserve stratégique est sans fin.&

En revanche, dans les faits, aucun pays n’a réellement suivi le Salvador. Souvent, l’idée de la réserve stratégique est avancée par des députés isolés, par des hommes politiques qui ne sont plus au pouvoir, ou par des partis d’opposition.

Certains politiciens se sont rendus compte qu’il suffisait de prononcer les mots « réserve stratégique en Bitcoin » pour automatiquement s’attirer les bonnes grâces des entrepreneurs et investisseurs crypto, recevoir des demandes d’interviews et trouver des sources de financement. Les opportunistes sont de sortie, mais même eux participent à la cause – inconsciemment.

La réserve stratégique en Bitcoin serait la solution pour un avenir radieux.

Les États-Unis

S’il y a un pays qu’on n’imaginait pas lancer une réserve stratégique de Bitcoin, ce sont bien les États-Unis. Après tout, dans la grande partie de Monopoly mondiale, ce sont les gagnants. Ils ont peu à gagner en encourageant le développement de cette nouvelle partie.

D’un autre côté, si cette nouvelle partie prend de l’ampleur et devient la partie principale, les États-Unis ont tout à perdre. Et plusieurs indices laissent penser que la partie actuelle est sur le point de se terminer :

l’hégémonie du dollar est remise en question, notamment par les BRICS+ ;

l’ordre mondial d’après-guerre, avec les pays du G7 ou même les membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU, ne reflète plus les centres de pouvoir mondiaux ;

de manière générale, le pouvoir économique est en train de basculer d’ouest en est, avec de nouveaux centres, comme les pays du Golfe et l’Asie.

C’est la raison pour laquelle les États-Unis suivent le mouvement. Ne pas participer à cette nouvelle économie, c’est s’assurer de ne pas y avoir une place, et céder la place de 1re économie mondiale à la Chine.

Le pouvoir des États-Unis est économique et l’économie des États-Unis dépend du dollar.

Il est intéressant de noter que les États-Unis sont pris à leur propre jeu : celui du néolibéralisme mondial. Cette machine économique formidable est comme une bicyclette : si elle arrête d’avancer, elle tombe. Comme disait le Sous-commandant Marcos dans les colonnes du Monde Diplomatique, déjà en 1997 :

À la manière d’une balle tirée à l’intérieur d’une pièce blindée, la guerre déclenchée par le néolibéralisme ricoche et finit par blesser le tireur.

La réserve stratégique en Bitcoin des États-Unis

Ces informations permettent de comprendre l’intérêt des États-Unis dans la course au Bitcoin. Ce n’est pas pour promouvoir une économie alternative à celle qui existe et dans laquelle ils règnent en maîtres : les États-Unis ne sont pas une association à but non lucratif.

Les États-Unis sont les grands gagnants de la partie de Monopoly mondiale

Le moteur des États-Unis est l’intérêt économique. Alors pourquoi ce pays voudrait-il d’une réserve stratégique en Bitcoin ? Pour plusieurs raisons.

Déjà, comme avec l’or, comme avec le dollar ou tout autre actif de réserve, celui qui possède le stock le plus important dicte sa loi. Il peut faire la pluie et le beau temps sur le marché. Les pays comme le Salvador, qui voulaient échapper au pouvoir de la Fed sur leur économie, reviendraient dans les filets du pouvoir américain.

Ensuite, le pouvoir économique change de place, et les États-Unis le savent.

Ce changement tire profit des innovations technologiques, notamment celles qui touchent à la finance, donc les cryptomonnaies et les infrastructures blockchains. Dominer ce nouveau monde, c’est garantir la pérennité du leadership américain.

On le voit d’ailleurs avec le stablecoin : l’USDT a remplacé des monnaies souveraines par un dollar numérique, une MNBC qui ne dit pas son nom et qui finance la dette américaine. Un pouvoir dont Washington n’aurait même pas rêvé.

C’est déjà comme cela que les États-Unis ont garanti leur pouvoir à l’ère d’Internet. L’économie mondiale a basculé sur Internet, et dans les pays « libre » de l’ouest, Internet est synonyme d’américain.

Les États-Unis veulent bien d’un Bitcoin, à condition qu'il soit américain.

La réserve stratégique en cryptomonnaie de Donald Trump

L’idée de faire main basse sur le Bitcoin est séduisante. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Les États-Unis pourraient aller encore plus loin : faire une réserve en crypto 100 % américaine. Après tout, pourquoi investir massivement dans le Bitcoin, et donc rendre riches des millions de personnes qui ne sont pas des Américains ?

Donald Trump veut d'une réserve crypto 100 % américaine

Pourquoi acheter du Bitcoin à des entreprises comme Binance et MicroStrategy ? Pourquoi jouer à un jeu dont on n’a pas défini les règles à l’avance, et donc prendre le risque de ne pas gagner ?

En lançant une réserve stratégique, non pas en Bitcoin, mais en cryptomonnaies américaines, les États-Unis prendraient le pouvoir dans le monde des cryptomonnaies sans aucun risque. Alors qu’en participant au Bitcoin, ils seraient logés à la même enseigne que les autres pays et les entreprises.

Après tout, le Bitcoin reste relativement indépendant, même si l’industrie du minage est majoritairement américaine.

Des sénateurs américains défendent l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin, notamment un sénateur de l’Oklahoma, Dusty Deevers, qui propose de remplacer le dollar par du Bitcoin. Car c’est bien l’idée derrière une réserve stratégique en Bitcoin, que ce soit au Salvador ou aux États-Unis : remplacer le dollar.

Dans quel monde peut-on imaginer les États-Unis renoncer à leur arme la plus puissante ? Il est plus probable de voir le pays renoncer à la bombe atomique et dissoudre son armée.

Réserve stratégique en Bitcoin

Les contours d’une réserve stratégique en Bitcoin sont très flous. Que ce soit dans la « Bitcoin Ley » du Salvador, dans la proposition de loi présentée par un parlementaire brésilien ou celle de Cynthia Lummis, la sénatrice la plus crypto des États-Unis.

En même temps, comment pourrait-il en être autrement ? La notion de réserve stratégique elle-même prend différents aspects si l’on parle de médicament, de pétrole, d’or ou de devises étrangères.

Nous avons vu que la réserve stratégique en Bitcoin pouvait avoir différents usages :

Diversifier l’économie du pays ;

l’économie du pays ; Attirer les capitaux et les entreprises étrangères ;

les capitaux et les entreprises étrangères ; S’affranchir du pouvoir des pays dominants ;

du pouvoir des pays dominants ; Au contraire, renforcer la place d’un pays dans l’économie mondiale.

Une réserve stratégique en Bitcoin serait une excellente nouvelle pour l’industrie crypto mondiale et pour ses acteurs. Mais quelle réalité derrière ce rêve ?

D’autant que les cryptomonnaies offrent des outils plus performants que le Bitcoin pour l’avenir de la finance mondiale. Des outils qui pourraient réellement remplacer les monnaies actuelles, et combler leurs défauts comme l’exposition à la spéculation et aux ingérences étrangères.

L’avenir des monnaies

Quand le Salvador lançait son aventure Bitcoin en 2021, les choses étaient bien différentes.

Les pays aujourd’hui font face à un dilemme : se précipiter dans le Bitcoin pour essayer d’améliorer leur place dans le classement des nations, ou laisser passer le train et risquer d’être déclassés.

Être « early » dans le Bitcoin, sous condition que l’avenir que nous avons prophétisé se réalise, c’est devenir une nation dominante au XXIe siècle, être du bon côté du rééquilibrage économique et social qui pointe le bout de son nez.

Pourtant, est-ce qu’il n’est pas déjà trop tard pour être « early » ? L’industrie du minage est aux États-Unis, le monopole des cartes graphiques est aux États-Unis, et le pays détient le plus de Bitcoins au monde si l’on compte les entreprises et l’État.

Ainsi, aussi vite qu’elle est née, l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin semble sur le point de mourir.

Conclusion

Une alternative existe : celle de nouvelles formes de monnaies qui empruntent aux cryptos la technologie blockchain, mais qui ne mettent pas en jeu la souveraineté des pays dans un pari risqué.

Ce serait par exemple une monnaie qui représente les richesses d’un pays, son sous-sol, son activité économique, la qualification de sa main-oeuvre, un peu comme un ETF. Une monnaie complexe, mais une complexité rendue possible par la puissance de la blockchain.

Denis Barrier, Directeur Général de Cathay Innovation, nous a suggéré cette idée lors d’une interview.

Une monnaie composée de valeurs communes aux pays, comme l’or, les métaux précieux et pourquoi pas le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Une telle forme de monnaie serait difficilement attaquable par les marchés spéculatifs, car il faudrait attaquer tous les sous-jacents de cette monnaie pour porter atteinte à la santé économique du pays. Et ces sous-jacents étant communs à d’autres pays, on ne pourrait pas cibler un seul pays sans endommager les autres.

Une monnaie qui représenterait vraiment la valeur économique d’un pays, pas seulement le sentiment du marché ou la volonté des fonds d’investissement.

Sources : Blockchaincenter.net, BPI France

