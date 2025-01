Comment et pourquoi la France pourrait-elle créer une réserve stratégique de Bitcoins ?

Alors que plusieurs pays adoptent des stratégies autour de Bitcoin, la question se pose pour la France : pourquoi et comment constituer une réserve stratégique en BTC ? Cet article examine les opportunités et les implications d’un tel projet pour l'Hexagone.

Qu'est-ce que la réserve stratégique d'un État ?

Jusqu'au début de l'année 2024, le monde de la finance traditionnelle entretenait une vision très pessimiste de la blockchain Bitcoin et de sa monnaie éponyme. Longtemps perçu comme un outil permettant le blanchiment d’argent ou un réseau excessivement polluant, Bitcoin a récemment connu un revirement dans l’opinion politique.

Ce changement s’est amorcé aux États-Unis, où les ETF Bitcoin spot ont non seulement été lancés avec succès au mois de janvier 2024, mais ont également enregistré des volumes records dès les premières semaines. Parallèlement, l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, combinée aux initiatives de Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, a intensifié la médiatisation de Bitcoin avec la présentation du « Bitcoin Act ».

L’objectif de ce projet de loi est ambitieux : constituer une réserve stratégique d’un million de BTC afin d’aider le gouvernement des États-Unis à réduire sa dette.

Quelques mois après cette annonce, le terme de « réserve stratégique » est devenu un sujet central parmi les investisseurs en cryptomonnaies, positionnant la « Bitcoin Ley » du Salvador, en vigueur depuis 2021, comme une loi précurseur de l’adoption de Bitcoin.

Aujourd’hui, le Salvador détient plus de 6 000 BTC en réserve, un chiffre qui représente près de la moitié de la réserve détenue par le Bhoutan, un pays asiatique exploitant ses excédents énergétiques pour miner du Bitcoin depuis plusieurs années.

En Europe, mais aussi en France, la « méthode Bukele » ainsi que les déclarations de l’administration Trump suscitent de plus en plus d’attention parmi les politiciens, contribuant à intensifier les débats autour de l’avenir de Bitcoin sur le Vieux Continent.

La France a-t-elle besoin d'une réserve stratégique en Bitcoin ?

Pour différentes raisons, les États ont été conduits à constituer des réserves stratégiques de divers biens afin de combler un besoin potentiel en cas de crise. Ces réserves ont pour objectif de renforcer la résilience et la sécurité nationale.

En France, plusieurs types de réserves stratégiques existent :

Énergie : Depuis 1925, la France maintient une réserve stratégique de pétrole, devenue obligatoire après son adhésion à l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 1992 et à l'Union européenne (UE) en 1968. Depuis 2009, l'UE exige que la France conserve l'équivalent de 90 jours d'importations nettes journalières ou 61 jours de consommation intérieure moyenne sous forme de pétrole brut ou de produits pétroliers ;

: Depuis 1925, la France maintient une réserve stratégique de pétrole, devenue obligatoire après son adhésion à l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 1992 et à l'Union européenne (UE) en 1968. Depuis 2009, l'UE exige que la France conserve l'équivalent de 90 jours d'importations nettes journalières ou 61 jours de consommation intérieure moyenne sous forme de pétrole brut ou de produits pétroliers ; Métaux précieux : Selon la Banque de France, qui gère les avoirs en or de l'État, la France est le 4e détenteur mondial d'or, avec plus de 2 400 tonnes détenues dans ses coffres, valorisées à 275 milliards d'euros ;

: Selon la Banque de France, qui gère les avoirs en or de l'État, la France est le 4e détenteur mondial d'or, avec plus de 2 400 tonnes détenues dans ses coffres, valorisées à 275 milliards d'euros ; Santé et sécurité : La France dispose également de réserves de médicaments, de vaccins, de matériel médical, ainsi que d’un stock stratégique de matériel militaire, notamment des munitions.

Dans ce contexte, certains pourraient argumenter en faveur de l’ajout de Bitcoin aux réserves stratégiques de l'État français. Bien que séduisante, l’idée d’intégrer l’actif le plus performant des 10 dernières années aux coffres de l’État soulève des interrogations, car elle semble aller à l’encontre des principes fondamentaux de Bitcoin.

En effet, Bitcoin vise à créer un réseau d’échange de valeur décentralisé, sans tiers de confiance, permettant à chaque individu d’échanger librement sans craindre la moindre censure, y compris celle des États. Il offre ainsi la possibilité de constituer une réserve personnelle et souveraine, en opposition à une réserve centralisée ou institutionnalisée.

Ainsi, si la France décidait de constituer une réserve stratégique en BTC dans l'objectif de réduire sa dette de 3 300 milliards d'euros, cela ne représenterait pas une menace directe pour le développement du réseau. Toutefois, une telle initiative risquerait d’éloigner Bitcoin de son objectif de souveraineté individuelle, cher à sa communauté.

Créer une réserve stratégique pour entrer dans la course à l'armement

L’intérêt croissant des politiques et chefs d’État pour Bitcoin s’inscrit dans une dynamique de théorie des jeux, décrivant une décentralisation, mais aussi une adoption mondiale progressive de Bitcoin, souvent initiée par des acteurs cherchant paradoxalement à le contrôler.

Par exemple, lorsque Donald Trump affirme qu'il faudrait « miner tous les Bitcoins aux États-Unis » et qu'il présente son projet de réserve stratégique, il envoie un signal fort, non seulement à son propre pays, mais également à ses rivaux commerciaux et géopolitiques. Ces derniers pourraient à leur tour tenter de s'approprier Bitcoin pour éviter qu’une telle innovation n’offre un avantage stratégique à leurs adversaires.

Seulement quelques semaines ont suffi pour que la Russie affirme son ouverture à Bitcoin, notamment en mettant en place une législation claire concernant le minage de BTC. Vladimir Poutine a également déclaré publiquement que « personne ne pouvait arrêter » Bitcoin, tandis que le ministre des Finances russes a affirmé à la télévision que la Russie utilisait déjà Bitcoin pour certains échanges internationaux.

Ainsi, en constituant une réserve stratégique en Bitcoin, la France pourrait se positionner sur cet échiquier géopolitique et éviter de se retrouver en retrait face à une innovation susceptible de redéfinir les équilibres économiques mondiaux.

Par quels moyens la France pourrait-elle se procurer des Bitcoins pour constituer sa réserve ?

La France pourrait acheter du Bitcoin

Le moyen le plus direct pour la France de se procurer du Bitcoin serait d'en acheter en euros. Une telle acquisition ne passerait sans doute pas par les places de marché grand public, mais plutôt par des marchés de gré à gré (Over-the-Counter ou OTC). Ces marchés permettent d’exécuter d'importants ordres d’achats ou de ventes sans impacter directement les prix sur les plateformes d'échange, plus liquides, mais moins adaptées pour l'échange de tels volumes de Bitcoins.

Cependant, un tel projet nécessiterait d'abord un processus législatif rigoureux. Il commencerait par l’identification du cadre législatif approprié, potentiellement intégré dans une loi de finances élaborée par le gouvernement en collaboration avec des experts, le tout sous la supervision du ministère des Finances.

Une fois rédigée, la proposition de loi serait soumise à l’examen du Conseil d’État pour avis juridique, puis présentée au Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat en débattraient, avec la possibilité pour les parlementaires d'introduire des amendements. Si adoptée, la loi devrait être validée par le Conseil constitutionnel avant d’être promulguée par le Président de la République.

Le texte devrait également préciser l'origine des fonds destinés à l'achat de Bitcoin. Ces fonds pourraient provenir du budget national, d'excédents fiscaux, d'emprunts souverains, de la vente d'actifs publics, de fonds souverains existants ou encore de recettes spécifiques, tout en garantissant la transparence et le respect des priorités budgétaires nationales.

La France pourrait commencer à miner du Bitcoin

Le minage est l’activité qui sécurise la blockchain Bitcoin en mobilisant des ordinateurs pour résoudre des équations complexes en trouvant un nombre aléatoire. Bien que cette activité soit énergivore, elle est aussi, contrairement aux idées reçues, bénéfique pour l’industrie énergétique et joue un rôle croissant dans la transition vers des sources d’énergie renouvelable.

En effet, le minage pourrait non seulement contribuer à l'amélioration des infrastructures électriques et du mix énergétique de la France, mais également accroître la rentabilité des centrales électriques.

Sébastien Gouspillou, un mineur français reconnu notamment pour avoir installé une ferme de minage dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo, avait approché EDF dès 2017 avec l’ambition de faire de la France le 1er pays mineur de Bitcoin. Cependant, selon Sébastien Gouspillou, l’accord qui aurait pu être conclu a finalement été refusé pour des raisons idéologiques.

D’après les estimations de BBGS, la société de minage qu'il dirige, EDF aurait pu générer entre 4 et 14 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour un investissement de seulement 1,5 milliard de dollars, en exploitant 1 % de la puissance énergétique non carbonée produite en France.

Cette situation est d’autant plus ironique qu’en 2024, EDF affichait une dette de plus de 54 milliards d’euros, soulignant ainsi le potentiel économique inexploité de cette opportunité.

La France pourrait saisir et confisquer les BTC

Une autre option pour la France d’acquérir du Bitcoin pourrait provenir des saisies judiciaires.

Ces dernières années, les Bitcoins saisis par le gouvernement français ont systématiquement été vendus aux enchères, à l’instar des autres types de biens confisqués. Pourtant, conserver ces saisies au lieu de les liquider représenterait un moyen simple et gratuit de se constituer une réserve en BTC.

À titre d’exemple, l’Allemagne détenait encore récemment plus de 50 000 BTC issus de diverses saisies judiciaires, avant de décider de les vendre à environ 60 000 dollars l’unité. De nombreux autres pays possèdent également des quantités significatives de Bitcoin grâce à des saisies, notamment la Chine et les États-Unis, chacun détenant près de 200 000 BTC.

Par ailleurs, dans une hypothèse extrême de répression ou d’atteinte aux libertés individuelles, l’État français pourrait rendre la détention de Bitcoins illégale pour les citoyens. Une telle mesure lui permettrait de s’approprier une grande quantité de BTC détenus par la population.

Ce type de loi ne serait pas sans précédent. En 1933, le président américain Franklin D. Roosevelt avait interdit la possession privée d’or dans le cadre de l’Executive Order 6102. Cette initiative a été suivie du « Gold Reserve Act » de 1934, qui dévaluait arbitrairement le taux de change entre l’or et le dollar, passant de 20,67 dollars à 35 dollars l’once.

La France pourrait collecter les impôts en BTC

Une autre approche pour la France afin d’acquérir du Bitcoin gratuitement consisterait à accepter les paiements d’impôts et des différentes sanctions en BTC.

En plus de permettre l’accumulation de BTC par l’État, une telle mesure pourrait attirer des entreprises et des particuliers fortunés adeptes de Bitcoin, favorisant ainsi un afflux de capitaux et une dynamique économique autour de l’écosystème Bitcoin.

Cependant, pour rendre cela possible, il serait nécessaire de donner au BTC le statut de monnaie légale. Une telle législation serait particulièrement complexe à faire adopter et appliquer, en raison des pressions géopolitiques qu’elle pourrait engendrer. On peut notamment citer l’exemple du Salvador, qui a récemment dû revoir sa « Bitcoin Ley » suite à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

La France pourrait utiliser Bitcoin comme moyen d'échange dans ses transactions commerciales

Enfin, la France pourrait envisager de transacter en Bitcoin dans le cadre d’accords internationaux avec différents pays. À l’instar de l’or, elle pourrait privilégier des relations commerciales avec des nations détenant du Bitcoin, dans le double objectif de renforcer sa balance commerciale et d’accumuler davantage de BTC à travers ces échanges.

Une telle stratégie ne viserait pas nécessairement à constituer une réserve statique, mais plutôt à tirer parti de l’appréciation à long terme du BTC tout en exploitant les avantages uniques de son réseau : des confirmations rapides en seulement 10 minutes, des transferts internationaux fluides et une inaltérabilité qui garantit la sécurité des transactions.

