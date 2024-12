La Russie interdit le minage de Bitcoin (BTC) dans 10 régions jusqu’en 2031

Dès le 1er janvier, 10 régions de Russie verront le minage de cryptomonnaies être interdit sur leur territoire, et ce, jusqu'en 2031. Pourquoi cela ?

La Russie impose des restrictions géographiques sur le minage de cryptomonnaies

Dès le 1er janvier, la Russie interdira le minage de cryptomonnaies dans 10 de ses régions, et ce, jusqu'au 15 mars 2031. Comme le rapporte l'agence de presse locale Tass, il s'agit des régions du Daghestan, de l'Ingouchie, de la Kabardino-Balkarie, de Karachay-Tcherkessie, de l'Ossétie du Nord, de la Tchétchénie, de Donetsk et de Lougansk.

💡 Qu'est-ce que le minage de cryptomonnaies ?

Ce qui interpelle, c'est qu'à l'exception des 2 dernières villes situées en territoire ukrainien, les 8 autres régions se situent proches de la frontière avec la Géorgie, avec qui la Russie partage des tensions. De son côté, le Cabinet des ministres explique que ces restrictions visent en réalité à « maintenir un équilibre de la consommation énergétique tenant compte des besoins de l'industrie ».

En outre, la portée desdites mesures pourrait évoluer au fil du temps. Par exemple, les régions d'Irkoutsk, la Bouriatie et la Transbaïkalie verront également des interdictions temporaires du 1er janvier au 15 mars, puis du 15 novembre au 15 mars les années suivantes.

Toujours sur l'aspect énergétique, certaines régions de Russie, dont certaines mentionnées précédemment, voient leurs tarifs d'électricité subventionnés, là où l'énergie coûte plus cher dans d'autres régions. Cela peut alors conduire les mineurs de cryptomonnaies à choisir une zone géographique plutôt qu'une autre.

Pour Sergey Kolobanov, le directeur adjoint du Centre d'économie des secteurs du complexe énergétique et carburant, cette décision coïncide avec la fin de ce système, suggérant ainsi une levée des restrictions lorsque les prix seront lissés :

Ce que l'on appelle le subventionnement croisé interrégional, où le faible coût de l'électricité dans les régions sous contrats réglementés est de facto compensé par les producteurs et consommateurs dans d'autres régions. Les restrictions sur le minage de cryptomonnaies sont alignées avec la fin de la période de transition pour la suppression de cet avantage tarifaire.

Plus largement dans le pays, un cadre fiscal a été adopté pour le minage et le trading le mois dernier, tandis que plus récemment, un député de la Douma a suggéré l'idée de la création d'une réserve de valeur en Bitcoin (BTC).

Source : Tass

