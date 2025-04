Gazprom, le premier producteur mondial de gaz naturel, se lance dans la tokenisation

Le groupe énergétique russe Gazprom a annoncé qu’il avait commencé à émettre des actifs financiers tokenisés via sa filiale Gazprombank. Cette opération s’ajoute aux initiatives récentes visant à structurer et à élargir le marché des DFA en Russie, soutenues par les autorités financières et désormais adoptées par les grands acteurs industriels.