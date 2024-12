Miner du Bitcoin grâce aux avions ? C'est désormais possible avec la compagnie aérienne Volato

Volato redéfinit l’aviation privée en transformant ses avions en plateformes de minage Bitcoin, une innovation audacieuse qui utilise l’énergie excédentaire des vols pour créer des actifs numériques. En exploitant l’environnement unique de haute altitude, cette technologie allie performance, durabilité et optimisation économique, tout en ouvrant la voie à une aviation plus verte et rentable.

