Suisse : le canton de Berne pourrait se lancer dans le minage de Bitcoin (BTC)

Alors que le minage de Bitcoin (BTC) est encore régulièrement pointé du doigt comme un supposé désastre environnemental, ses défenseurs démontrent, au contraire, qu'il peut s'agir là d'une opportunité sans précédent pour accélérer la transition écologique. Pour tenter de répondre à cette problématique, le canton de Berne, en Suisse, va mener son enquête pour déterminer s'il convient ou non de se lancer dans le minage.

En effet, le projet a été poussé en mars dernier par le « Groupe parlementaire Bitcoin », composé de membres de différents partis politiques. L'objectif était d'inciter le Conseil-exécutif du Canton à étudier 3 grandes questions :

💡 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Cette semaine, un vote a permis de valider cette proposition, et ce, à une écrasante majorité de 85 voix contre 48, comme le rapporte le parlementaire Samuel Kullmann sur X :

Correction: the 46 no votes were on demand 1, demand 2&3 had 48 no votes. Sorry about that.

— Samuel Kullmann (@samuelkullmann) November 28, 2024