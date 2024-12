Hack à 320 millions de dollars : un exchange de Bitcoin ferme ses portes

La plateforme d'échange de cryptomonnaies DMM Bitcoin se prépare à une liquidation après avoir subi un hack de 320 millions de dollars en mai dernier.

Le 31 mai 2024, une sortie non autorisée de Bitcoin a été détectée par l'entreprise. Plus de 4 500 BTC ont été volés, provenant d'un seul et unique portefeuille. L'incident marque ainsi le plus grand piratage crypto de l'histoire du Japon, juste derrière le célèbre piratage de Coincheck de 2018.

La société communiquera rapidement plusieurs rapports d'information afin de rassurer ses utilisateurs, en assurant la garantie des dépôts via une collecte de fonds soutenue par des emprunts et une augmentation de capital.

Pendant cette période, nous avons restreint l'utilisation de services tels que le traitement des actifs cryptographiques et l'acceptation des bons de commande pour les actifs cryptographiques physiques, mais nous avons déterminé que la prolongation de cette situation nuira grandement à la commodité de nos clients. Communiqué de DMM Bitcoin

Très vite, la société à réagi en stoppant les retraits, les nouvelles ouvertures de comptes et les transactions afin de mener à bien son enquête et éviter d'aggraver la crise.

Cependant, devant une situation qui s'éternise, l'organisation est consciente des désagréments que cela cause à ses clients. C'est pourquoi, « considérant la protection des clients comme une priorité absolue », elle annonce dans un communiqué, transmettre les actifs et la garde des comptes ouverts en son sein, au groupe SBI.

Ce n'est pour l'instant qu'un accord de principe comme l'explique le groupe SBI dans son communiqué puisque ce dernier doit encore intégrer les 14 classes de cryptomonnaies gérées par DMM Bitcoin et qui n'étaient pas encore traitées par la compagnie.

Avec un accord conclu le 2 décembre, les transferts se feront vers le mois de mars 2025, SBI s'occupera des modalités pratiques, même si les 2 sociétés continuent de discuter de la conclusion de cet accord.

Aucune communication officielle sur les éléments de l'enquête n'a été révélée, cependant, un détective amateur propose quelques éléments de réponse. Selon ZachXBT, les fonds auraient été blanchis par une plateforme de marché en ligne cambodgienne.

