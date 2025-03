Bybit : les hackers ont blanchi la totalité des 499 000 ETH dérobés

Selon l'analyste on-chain EmberCN, les hackers ont utilisé principalement THORChain, un protocole de liquidité cross-chain, pour convertir une grande partie des fonds volés en Bitcoin.

Cette plateforme a traité 605 millions de dollars de transactions en 24 heures, un chiffre qui montre l'ampleur de l'opération. Pendant le processus de blanchiment, THORChain a enregistré un volume total de 5,9 milliards de dollars et généré 5,5 millions de dollars en frais.

👉🏻 Comment acheter du Bitcoin facilement ?

Cette situation a suscité de vives critiques. Contrairement à d'autres protocoles qui ont pris des mesures pour bloquer les fonds volés, THORChain n'a pas réagi de manière significative. Pluto, un membre central de la communauté, a démissionné en signe de protestation après le rejet d'une proposition visant à suspendre les transactions en Ether.

Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a confirmé que 77 % des fonds volés sont encore traçables, tandis que 20 % ont été rendus intraçables et 3 % gelés. Les chiffres montrent que 83 % des actifs blanchis ont été convertis en Bitcoin et dispersés sur 6 954 portefeuilles.

3.4.25 Executive Summary on Hacked Funds:

Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH, 77% are still traceable, 20% has gone dark, 3% have been frozen.

Breakdown:

- 83% (417,348 ETH, ~$1B) have been converted into BTC with 6,954 wallets (Average 1.71 btc each) . This and…

— Ben Zhou (@benbybit) March 4, 2025