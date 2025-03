Un trader gagne 7 millions de dollars en misant sur Bitcoin et Ethereum avant l'annonce de Trump

Quelques minutes avant une annonce capitale de Donald Trump sur la réserve stratégique en cryptomonnaies, un trader anonyme a placé un pari risqué sur Bitcoin et Ethereum avec un effet de levier x50. Grâce à un investissement initial de 5,9 millions de dollars, il a su tirer profit de la flambée des prix engendrée par cette annonce pour gagner près de 7 millions de dollars en seulement 24 heures. Une opération spectaculaire qui soulève néanmoins des interrogations sur un éventuel délit d’initié.

Un pari audacieux avec un effet de levier x50

Un trader anonyme a réalisé un coup de maître sur la plateforme Hyperliquid en misant avec un levier x50 sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

En investissant environ 5,9 millions de dollars en USDC, il a pu ouvrir des positions longues d'une valeur totale dépassant 200 millions de dollars. Une stratégie risquée qui aurait pu lui coûter très cher, mais qui lui a rapporté près de 7 millions de dollars en seulement 24 heures.

Timing parfait ou un cas d’initié ?

Les faits intriguent les analystes du marché. L’investisseur a placé sa première position longue sur Bitcoin le 1er mars à 22h44, puis sur Ethereum le 2 mars à 14h49, soit 35 minutes avant que Donald Trump ne publie une annonce concernant la création d’une réserve stratégique de cryptomonnaies aux États-Unis. Cette annonce a provoqué une flambée des cours, permettant au trader de générer d’énormes bénéfices.

Toutefois, la question d’un éventuel délit d’initié se pose. Certains experts estiment que l’opération était trop bien synchronisée pour être une simple coïncidence.

Le 2 mars, Donald Trump a d’abord révélé que des cryptomonnaies comme XRP, Solana (SOL) et Cardano (ADA) feraient partie de cette réserve stratégique. Initialement, ni Bitcoin ni Ethereum n’étaient mentionnés.

2 heures plus tard, une clarification indiquait que BTC et ETH feraient bien partie de la réserve. Après l’une des plus grandes baisses mensuelles, cette confirmation a propulsé le prix de Bitcoin au-dessus de 94 000 dollars et celui de l’Ether à plus de 2 300 dollars.

Le trader en question a su capitaliser sur cette hausse, fermant progressivement ses positions entre 87 512 et 91 399 dollars pour Bitcoin, et empochant ainsi environ 6,8 millions de dollars.

🗞️ La Maison-Blanche accueillera un « sommet des cryptomonnaies » cette semaine

Cette opération spectaculaire soulève une fois de plus la question de la transparence et de la régulation des cryptomonnaies. L’administration Trump prévoit d’organiser un premier sommet à ce sujet le 7 mars, où des acteurs majeurs du secteur seront conviés pour discuter des réglementations et des implications économiques de la réserve stratégique crypto.

Source : HyperDash

