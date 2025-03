Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) : février a marqué la plus grande baisse mensuelle depuis juin 2022

Après les importantes baisses de lundi à vendredi dernier, le BTC et l'ETH ont fait de février leur pire mois depuis juin 2022. Quelle est l'ampleur de cette chute ?

Février a été le pire mois en près de 3 ans pour l’ETH et le BTC

Si les cours se sont finalement rattrapés dimanche grâce à l’annonce de Donald Trump, les prix des cryptomonnaies ont particulièrement chuté entre lundi et vendredi dernier. Tandis que la clôture mensuelle a également eu lieu, février s’est donc soldé en rouge pour la plupart des actifs du marché.

En ce qui concerne Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) spécifiquement, le premier a observé une baisse de 17,6 % en 1 mois, tandis que le second a cédé 32,18 % sur la même période :

Cours de l’ETH en graphique mensuel

Au-delà de l’ampleur de ces chiffres, et plus particulièrement pour l’ETH, ces performances sont notables, car elles constituent les pires baisses mensuelles de ces 2 actifs depuis le mois de juin 2022. À l’époque, le marché venait de subir l’effondrement de Terra (LUNA) le mois précédent, puis la faillite de Three Arrows Capital (3AC) et les blocages des actifs sur Celsius, Voyager Digital et BlockFi avaient ensuite porté un coup supplémentaire à l’écosystème.

Et ce qui concerne les altcoins, si la plupart d’entre eux ont aussi connu un mois de février difficile, bon nombre ont essuyé des mois encore plus difficiles sur la période étudiée.

Alors que l’idée d’une Réserve stratégique américaine de cryptomonnaies a redonné de la vigueur au marché, il sera désormais intéressant de voir si le point bas est derrière nous avant d’éventuels nouveaux sommets.

Quoi qu’il en soit, le BTC s’échange 92 150 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 6,9 % et 24 heures, et 2 375 pour l’ETH, avec un gain de 6,8 %.

Source : TradingView

